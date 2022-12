『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』出演アーティスト第1弾発表(C)テレビ朝日

テレビ朝日系の年末大型音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2022』が、23日に千葉・幕張メッセから6時間超(後5:00~)にわたって生放送することが決定し、出演アーティスト第1弾が発表された。

7年ぶりにカムバックした韓国のガールズグループ・KARAの出演が決定した。11月29日にデビュー15周年記念アルバム『MOVE AGAIN』で再始動後、日本の地上波テレビでのパフォーマンスは初、『Mステ』出演は約10年半ぶりとなる。代表曲「ミスター」(2010年)、新曲「WHEN I MOVE」の2曲を披露することが決まった。

アニメ映画『ONE PIECE FILM RED』ヒロインの歌姫・ウタ(声:名塚佳織 歌:Ado)が『Mステ』初出演決定。Superflyは出産後初の『Mステ』出演が決まった。

今回のテーマはクリスマスとあり、back numberは「クリスマスソング」を、優里は「クリスマスイブ」を披露する。

このほか、ピアニストの清塚信也が候補5曲の中から視聴者生投票で選ばれた3曲を即興メドレーで披露する「清塚5択」も行われる。

出演アーティストは総勢60組超。今後も順次発表される。

■第1弾出演アーティスト・曲目

aiko「果てしない二人」

ウタ「新時代(歌:Ado) 」 with ELEVENPLAY

AKB48「久しぶりのリップグロス」

小沢健二「ラブリー(Remaster Short Edit)」

KARA「ミスター」「WHEN I MOVE」

清塚信也 視聴者が選ぶ”弾いてほしい 冬うた”

ゴールデンボンバー「女々しくて」

Saucy Dog「シンデレラボーイ」

櫻坂46「五月雨よ」

THE RAMPAGE「ROUND UP feat. MIYAVI』」

GENERATIONS「チカラノカギリ」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

Superfly「愛をこめて花束を」「Presence」

SEKAI NO OWARI「Habit」

Tani Yuuki「W/X/Y」

DISH//「五明後日」

NiziU「Blue Moon」

乃木坂46「ここにはないもの』

back number「アイラブユー』「クリスマスソング」

Perfume「Spinning World」

BiSH「ZUTTO」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

FANTASTICS「Choo Choo TRAIN」

マカロニえんぴつ「ヤングアダルト」

三浦大知「燦燦」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

milet「Final Call」

yama「色彩」

優里「クリスマスイブ』

ゆず「ALWAYS with you」

緑黄色社会「始まりの歌」

ほか ※50音順

▼MC

タモリ

鈴木新彩(テレビ朝日アナウンサー)

関連キーワード 音楽