2007年、マイケル・ベイ監督、スティーブン・スピルバーグ製作総指揮によって1作目が製作され『トランスフォーマー』シリーズの最新作にして、新シリーズの幕開けとなる『トランスフォーマー/ビースト覚醒』(2023年夏公開)の初の映像素材となる最新予告映像、ポスタービジュアルが到着した。

昨年、最新作のタイトルが発表された際には、過去のアニメシリーズ中でも絶大な人気を誇り、熱狂的なファンを生んだ『ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー』(1997年~98年)を想起させる“ビースト”のワードが話題となった。

今回、解禁された予告映像は、そんなファンの熱い期待に答えるように、「数百万年の間 地球は進化したが 今 未知なるものが 覚醒する」という言葉に続いて、シリーズ初登場、待望の参戦ともいえるビーストウォーズの主役である、ゴリラ姿の=”オプティマスプライマル”が登場する。

その巨大で驚くべき姿に、武器を構え警戒するオプティマスプライムに対し、オプティマスプライマルは「敵は私ではない。地球に危機が迫っている」と忠告する。続けて黄色いフォルムでお馴染みのバンブルビーのほか、新キャラとなる個性的な新トランスフォーマーたち、さらにはチーターやサイ、ハヤブサといった他のビーストたちの姿も映し出され、地球に襲いかかる謎に包まれた強大な敵を相手に共闘する。

予告編の最後には、プライマルが、ゴリラモードから戦闘モードにトランスフォームし繰り広げられる敵味方トランスフォーマーが集結した大迫力バトルシーンに、本編への期待が高まる。

一方、本作でトランスフォーマーたちと新たな物語を紡いでいく登場人物として、『イン・ザ・ハイツ』(2021年)の主演や、マーベル『アイアンハート』への出演も話題になったアンソニー・ラモスが登場。ポルシェからトランスフォームするミラージュと出会い、王道の“ボーイ・ミーツ・ロボット”な展開で、世界の命運を賭けた冒険を繰り広げることが予想される。

また、第93回アカデミー作品賞にノミネートされた『ユダ&ブラック・メシア 裏切りの代償』(21年)で重要な役を演じたドミニク・フィッシュバックも出演するなど、ハリウッドの新星が続々と参加している。彼らがトランスフォーマーたちとどのように絆を深めていくのか。予告編ラストの勇ましいタイトルコールにも興奮必至の最新映像となっている。

