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KinKi Kids、25周年メドレー全曲発表　秘蔵映像も公開へ

2022年12月2日 08時00分 (12月2日 09時06分更新)
3日放送の日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2022』で25周年メドレーを披露するKinKi Kids

3日放送の日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2022』で25周年メドレーを披露するKinKi Kids

　KinKi Kidsが3日放送の日本テレビ系音楽特番『日テレ系音楽の祭典　ベストアーティスト2022』（後7：00～10：54）で披露する「25周年メドレー」の全楽曲が発表された。
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　11月26日に発表されていたデビュー曲「硝子の少年」（1997年）に加え、「ボクの背中には羽根がある」（2001年）、新曲「Amazing Love」の３曲を午後8時台に生パフォーマンスすることになった。
　日本テレビのアーカイブに残るKinKi Kidsの秘蔵映像も大公開。キンキの懐かしの名場面も振り返る。
■タイムテーブル（※一部発表）
※時間帯ごとにアーティスト名50音順で掲載（メドレー名を除く）
※放送時間は変更の可能性あり
◆午後7時台
Kis-My-Ft2「想花」
櫻坂46「摩擦係数」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「ハッピーサプライズ」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
ポルノグラフィティ「Zombies are standing out」
THE RAMPAGE「THE POWER」
緑黄色社会「ミチヲユケ」
バック・トゥ・ザ2022（STU48、＆TEAM、Gaho×THE BEAT GARDEN、ジェジュン）
再生回数億ごえ！ダンスメドレー（King & Prince、Da-iCE、NiziU）
◆午後8時台
Ado「新時代（スペシャルMV）」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜 」 「Graceful Runner」
KinKi Kids「硝子の少年」「ボクの背中には羽根がある」「Amazing Love」
King & Prince「TraceTrace」
SEKAI NO OWARI「Habit」
SEVENTEEN「DREAM」
NiziU「Blue Moon」
乃木坂46「シンクロニシティ」「ここにはないもの」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
◆午後9時台
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
Stray Kids「MANIAC -Japanese ver.-」
SixTONES「ふたり」
Sexy Zone「Forever Gold」
美炎-BIEN-「鼻吹雪」
ブラックビスケッツ「Timing」ほか
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Come On A My House」「サンダーソニア」
MISIA「君の願いが世界を輝かす」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
プレイバック★着うたメドレー（AKB48、KAT-TUN、Sexy Zone、中島美嘉、FANTASTICS）
◆午後10時台
関ジャニ∞「愛でした。」
Perfume「Spinning World」
福山雅治「妖」
ゆず「RAKUEN」
ゆず・中川大志「サヨナラバス」
※King Gnuは井口理の体調不良で出演をキャンセル
■事前番組『ベストアーティスト2022　夜まで待てないスペシャル』
◆午後4時25分～
Stray Kids「CIRCUS」
AKB48「根も葉もRumor」
ジェジュン「BREAKING DAWN」
FANTASTICS「Someday」
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