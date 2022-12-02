KinKi Kids、25周年メドレー全曲発表 秘蔵映像も公開へ
2022年12月2日 08時00分 (12月2日 09時06分更新)
KinKi Kidsが3日放送の日本テレビ系音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』（後7：00～10：54）で披露する「25周年メドレー」の全楽曲が発表された。
11月26日に発表されていたデビュー曲「硝子の少年」（1997年）に加え、「ボクの背中には羽根がある」（2001年）、新曲「Amazing Love」の３曲を午後8時台に生パフォーマンスすることになった。
日本テレビのアーカイブに残るKinKi Kidsの秘蔵映像も大公開。キンキの懐かしの名場面も振り返る。
■タイムテーブル（※一部発表）
※時間帯ごとにアーティスト名50音順で掲載（メドレー名を除く）
※放送時間は変更の可能性あり
※時間帯ごとにアーティスト名50音順で掲載（メドレー名を除く）
※放送時間は変更の可能性あり
◆午後7時台
Kis-My-Ft2「想花」
櫻坂46「摩擦係数」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「ハッピーサプライズ」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
ポルノグラフィティ「Zombies are standing out」
THE RAMPAGE「THE POWER」
緑黄色社会「ミチヲユケ」
バック・トゥ・ザ2022（STU48、＆TEAM、Gaho×THE BEAT GARDEN、ジェジュン）
再生回数億ごえ！ダンスメドレー（King & Prince、Da-iCE、NiziU）
Kis-My-Ft2「想花」
櫻坂46「摩擦係数」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「ハッピーサプライズ」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
ポルノグラフィティ「Zombies are standing out」
THE RAMPAGE「THE POWER」
緑黄色社会「ミチヲユケ」
バック・トゥ・ザ2022（STU48、＆TEAM、Gaho×THE BEAT GARDEN、ジェジュン）
再生回数億ごえ！ダンスメドレー（King & Prince、Da-iCE、NiziU）
◆午後8時台
Ado「新時代（スペシャルMV）」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜 」 「Graceful Runner」
KinKi Kids「硝子の少年」「ボクの背中には羽根がある」「Amazing Love」
King & Prince「TraceTrace」
SEKAI NO OWARI「Habit」
SEVENTEEN「DREAM」
NiziU「Blue Moon」
乃木坂46「シンクロニシティ」「ここにはないもの」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
Ado「新時代（スペシャルMV）」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜 」 「Graceful Runner」
KinKi Kids「硝子の少年」「ボクの背中には羽根がある」「Amazing Love」
King & Prince「TraceTrace」
SEKAI NO OWARI「Habit」
SEVENTEEN「DREAM」
NiziU「Blue Moon」
乃木坂46「シンクロニシティ」「ここにはないもの」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
◆午後9時台
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
Stray Kids「MANIAC -Japanese ver.-」
SixTONES「ふたり」
Sexy Zone「Forever Gold」
美炎-BIEN-「鼻吹雪」
ブラックビスケッツ「Timing」ほか
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Come On A My House」「サンダーソニア」
MISIA「君の願いが世界を輝かす」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
プレイバック★着うたメドレー（AKB48、KAT-TUN、Sexy Zone、中島美嘉、FANTASTICS）
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
Stray Kids「MANIAC -Japanese ver.-」
SixTONES「ふたり」
Sexy Zone「Forever Gold」
美炎-BIEN-「鼻吹雪」
ブラックビスケッツ「Timing」ほか
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Come On A My House」「サンダーソニア」
MISIA「君の願いが世界を輝かす」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
プレイバック★着うたメドレー（AKB48、KAT-TUN、Sexy Zone、中島美嘉、FANTASTICS）
◆午後10時台
関ジャニ∞「愛でした。」
Perfume「Spinning World」
福山雅治「妖」
ゆず「RAKUEN」
ゆず・中川大志「サヨナラバス」
関ジャニ∞「愛でした。」
Perfume「Spinning World」
福山雅治「妖」
ゆず「RAKUEN」
ゆず・中川大志「サヨナラバス」
※King Gnuは井口理の体調不良で出演をキャンセル
■事前番組『ベストアーティスト2022 夜まで待てないスペシャル』
◆午後4時25分～
Stray Kids「CIRCUS」
AKB48「根も葉もRumor」
ジェジュン「BREAKING DAWN」
FANTASTICS「Someday」
◆午後4時25分～
Stray Kids「CIRCUS」
AKB48「根も葉もRumor」
ジェジュン「BREAKING DAWN」
FANTASTICS「Someday」
【写真】『ベストアーティスト』第1弾 ジャニーズ勢、坂道、NiziUら11組発表
ブラックビスケッツ、20年ぶりに復活 『ベストアーティスト』出演へ、ビビアン・スーも緊急来日
KinKi Kids『ベストアーティスト』で25周年SPステージ デビュー前の貴重映像も
『ベストアーティスト』なにわ男子が視聴者参加のファンサービス企画 出演者第3弾発表
『ベストアーティスト』出演者第2弾に関ジャニ、Hey! Say! JUMPら 目玉企画では中川大志＆ゆずが歌唱
ブラックビスケッツ、20年ぶりに復活 『ベストアーティスト』出演へ、ビビアン・スーも緊急来日
KinKi Kids『ベストアーティスト』で25周年SPステージ デビュー前の貴重映像も
『ベストアーティスト』なにわ男子が視聴者参加のファンサービス企画 出演者第3弾発表
『ベストアーティスト』出演者第2弾に関ジャニ、Hey! Say! JUMPら 目玉企画では中川大志＆ゆずが歌唱
おすすめ情報