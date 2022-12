『RIZIN.40』がABEMA PPVで全試合完全生中継(C)Abema TV Inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)が、ABEMAのPPVで完全生中継することが決定した。数ある格闘技の大会を締めくくる年間最大の“祭り”ともいえるイベントの全試合が、テレビ・PC・スマホで最初から最後までじっくり楽しむことができる。

ABEMAでは、フロイド・メイウェザーと朝倉未来の一戦が大きな話題となった9月25日の『超RIZIN』および『RIZIN.38』を皮切りに、10月23日の『RIZIN.39』、11月6日の『RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA』など、数々のRIZINの大会を生中継してきた。

今回の『RIZIN.40』は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINのなかでも随一の実績を誇る代表選手たちと、MMAの本場・北米の総合格闘技団体Bellator MMAのスター軍団による、“RIZIN vs. Bellator全面対抗戦”が実現。対抗戦は全5試合あり、RIZINの扇久保博正と、Bellatorの“史上最強のMade In JAPAN”こと堀口恭司による約4年ぶり3度目となる日本人同士の対戦が行われる。

さらに、全面対抗戦の“大将戦”ともいえる、現RIZINライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザと、元Bellatorフェザー王者でライト級に転身したAJ・マッキーのライト級の対戦、『RIZIN.39』で第3代フェザー級ライト王者となったクレベル・コイケと、現Bellatorフェザー級王者のパトリシオ・ピットブルによるフェザー級王者対決や、『RIZIN.38』で強烈なインパクトを残したキム・スーチョルと元Bellatorバンタム級王者のフアン・アーチュレッタによるバンタム級の対戦なども行われる。

お互いの威信をかけた最強ファイターたちの熾烈な戦いは、大みそかのこのタイミングでしか見ることのできない貴重なものばかり。ABEMAでの視聴詳細は、後日改めて発表される。

なお、ABEMAでは3日開催の『K-1 WORLD GP 2022 JAPAN~初代バンタム級王座決定トーナメント~』や、25日開催の『RISE WORLD SERIES / SHOOTBOXING-KINGS 2022』、年が明けて1月1日開催のプロレスリング・ノア『ABEMA presents NOAH "THE NEW YEAR" 2023』など、注目の格闘技・プロレス大会を中継する。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

関連キーワード その他