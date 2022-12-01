【MAMA】BTSが8冠 JINが生電話で感謝 IVEは新人賞＆大賞W受賞【受賞者一覧】
2022年12月1日 18時38分 (12月1日 21時06分更新)
世界最大のK-POP授賞式『2022 MAMA AWARDS』が11月29・30日の2日間にわたって、大阪・京セラドーム大阪で行われ、7人組グループ・BTSが新設された「MAMA PLATIUM」など8冠に輝いた。
「MAMA PLATIUM」は、2019年～22年まで3年連続で大賞4部門を総なめにしたBTSに贈られた。この日、ソロステージを披露したj-hopeがBTSを代表してずっしりと重いトロフィーを受け取った。j-hopeはスピーチ中、ポケットからスマートフォンを取り出すと、まもなく入隊を控えるメンバーのJINに電話をかけるサプライズでファンを沸かせた。
JINは「僕たちのARMY（BTSファン）、本当にありがとうございます。愛しています」とファンにメッセージ。「公式の場ではしばらく会えなくなりますが、元気に兵役行ってきます」と自らの口で伝えた。
BTSはこのほか、4つの大賞のうち「Artist of the Year（今年の歌手賞）」「Album of the Year（今年のアルバム賞）」「Worldwide Icon of the Year」の3冠を獲得。さらに「Worldwide Fans’ Choice」「Best Male Group（最優秀男性グループ賞）」も受賞、j-hopeがソロで受賞した「The Most Popular Male Artist」「bibigo Culture & Style」を合わせると8冠に輝いた。
BTSの4年連続4大タイトル総なめにストップをかけたのが、昨年12月1日にデビューした新人ガールズグループIVE。デビュー1年目最後の日に、大賞の一つである「Song of the Year（今年の歌賞）」を2ndシングル「LOVE DIVE」で受賞する快挙を成し遂げた。「Best New Female Artist（最優秀女性新人賞）」に続き、「Song of the Year」を獲得し、リーダーのユジンは「IVEが新人賞と大賞をいただきました。こんなに大きなステージに立てるだけでも本当に光栄ですが、賞までいただいて光栄です」と感謝。
唯一の日本人メンバーのレイは日本語で「DIVE（IVEファン）の皆さん、本当にありがとうございます。メンバーの家族にも感謝の気持ちを伝えたいです。私たちはあした、（デビュー）1周年を迎えるんですけど、幸せな気持ちでいっぱいです」と喜びをかみしめ、メンバーはうれし泣きした。
受賞者一覧は以下のとおり。
■『2022 MAMA AWARDS』受賞者一覧
▼MAMA Platinum
BTS
BTS
▼Yogibo Artist of the Year（大賞）
BTS
BTS
▼Yogibo Song of the Year（大賞）
IVE「LOVE DIVE」
IVE「LOVE DIVE」
▼Yogibo Album of the Year（大賞）
BTS『Proof』
BTS『Proof』
▼Yogibo Worldwide Icon of the Year（大賞）
BTS
BTS
▼Best New Male Artist
Xdinary Heroes
Xdinary Heroes
▼Best New Female Artist
IVE
IVE
▼Best Male Group
BTS
BTS
▼Best Female Group
BLACKPINK
BLACKPINK
▼Best Male Artist
Lim Young Woong
Lim Young Woong
▼Best Female Artist
NAYEON（TWICE）
NAYEON（TWICE）
▼Best Dance Performance Solo
PSY「That That（prod. & feat. SUGA of BTS）」
PSY「That That（prod. & feat. SUGA of BTS）」
▼Best Dance Performance Male Group
SEVENTEEN「HOT」
SEVENTEEN「HOT」
▼Best Dance Performance Female Group
IVE「LOVE DIVE」
IVE「LOVE DIVE」
▼Best Vocal Performance Solo
TAEYEON「INVU」
TAEYEON「INVU」
▼Best Vocal Performance Group
BIGBANG「Still Life」
BIGBANG「Still Life」
▼Best Band Performance
Xdinary Heroes「Happy Death Day」
Xdinary Heroes「Happy Death Day」
▼Best Hip Hop & Urban Music
Jay Park「GANADARA（Feat. IU）」
Jay Park「GANADARA（Feat. IU）」
▼Best Collaboration
PSY「That That（prod. & feat. SUGA of BTS）」
PSY「That That（prod. & feat. SUGA of BTS）」
▼Best OST
MeloMance「Love, Maybe（Business Proposal OST）」
MeloMance「Love, Maybe（Business Proposal OST）」
▼Best Music Video
BLACKPINK「Pink Venom」
BLACKPINK「Pink Venom」
▼Worldwide Fans’ Choice
BLACKPINK
BTS
ENHYPEN
GOT7
NCT DREAM
PSY
SEVENTEEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
TREASURE
BLACKPINK
BTS
ENHYPEN
GOT7
NCT DREAM
PSY
SEVENTEEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
TREASURE
▼Favorite Female Group
（G）I-DLE
（G）I-DLE
▼Favorite New Artist
IVE
Kep1er
LE SSERAFIM
NMIXX
JO1
IVE
Kep1er
LE SSERAFIM
NMIXX
JO1
▼Inspiring Achievement
JAURIM
JAURIM
▼Global Music Trend Leader
ZICO
ZICO
▼The Most Popular Male Artist
j-hope
j-hope
▼The Most Popular Group
Stray Kids
Stray Kids
▼Breakout Producer
Min Hee Jin（NewJeans）
Min Hee Jin（NewJeans）
▼Yogibo Chill Artist
Stray Kids
Stray Kids
▼bibigo Culture & Style
j-hope
j-hope
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