『2022 MAMA AWARDS』「MAMA Platinum」を受賞したBTSよりj-hope

世界最大のK-POP授賞式『2022 MAMA AWARDS』が11月29・30日の2日間にわたって、大阪・京セラドーム大阪で行われ、7人組グループ・BTSが新設された「MAMA PLATIUM」など8冠に輝いた。

「MAMA PLATIUM」は、2019年~22年まで3年連続で大賞4部門を総なめにしたBTSに贈られた。この日、ソロステージを披露したj-hopeがBTSを代表してずっしりと重いトロフィーを受け取った。j-hopeはスピーチ中、ポケットからスマートフォンを取り出すと、まもなく入隊を控えるメンバーのJINに電話をかけるサプライズでファンを沸かせた。

JINは「僕たちのARMY(BTSファン)、本当にありがとうございます。愛しています」とファンにメッセージ。「公式の場ではしばらく会えなくなりますが、元気に兵役行ってきます」と自らの口で伝えた。

BTSはこのほか、4つの大賞のうち「Artist of the Year(今年の歌手賞)」「Album of the Year(今年のアルバム賞)」「Worldwide Icon of the Year」の3冠を獲得。さらに「Worldwide Fans’ Choice」「Best Male Group(最優秀男性グループ賞)」も受賞、j-hopeがソロで受賞した「The Most Popular Male Artist」「bibigo Culture & Style」を合わせると8冠に輝いた。

BTSの4年連続4大タイトル総なめにストップをかけたのが、昨年12月1日にデビューした新人ガールズグループIVE。デビュー1年目最後の日に、大賞の一つである「Song of the Year(今年の歌賞)」を2ndシングル「LOVE DIVE」で受賞する快挙を成し遂げた。「Best New Female Artist(最優秀女性新人賞)」に続き、「Song of the Year」を獲得し、リーダーのユジンは「IVEが新人賞と大賞をいただきました。こんなに大きなステージに立てるだけでも本当に光栄ですが、賞までいただいて光栄です」と感謝。

唯一の日本人メンバーのレイは日本語で「DIVE(IVEファン)の皆さん、本当にありがとうございます。メンバーの家族にも感謝の気持ちを伝えたいです。私たちはあした、(デビュー)1周年を迎えるんですけど、幸せな気持ちでいっぱいです」と喜びをかみしめ、メンバーはうれし泣きした。

受賞者一覧は以下のとおり。

■『2022 MAMA AWARDS』受賞者一覧

▼MAMA Platinum

BTS

▼Yogibo Artist of the Year(大賞)

BTS

▼Yogibo Song of the Year(大賞)

IVE「LOVE DIVE」

▼Yogibo Album of the Year(大賞)

BTS『Proof』

▼Yogibo Worldwide Icon of the Year(大賞)

BTS

▼Best New Male Artist

Xdinary Heroes

▼Best New Female Artist

IVE

▼Best Male Group

BTS

▼Best Female Group

BLACKPINK

▼Best Male Artist

Lim Young Woong

▼Best Female Artist

NAYEON(TWICE)

▼Best Dance Performance Solo

PSY「That That(prod. & feat. SUGA of BTS)」

▼Best Dance Performance Male Group

SEVENTEEN「HOT」

▼Best Dance Performance Female Group

IVE「LOVE DIVE」

▼Best Vocal Performance Solo

TAEYEON「INVU」

▼Best Vocal Performance Group

BIGBANG「Still Life」

▼Best Band Performance

Xdinary Heroes「Happy Death Day」

▼Best Hip Hop & Urban Music

Jay Park「GANADARA(Feat. IU)」

▼Best Collaboration

PSY「That That(prod. & feat. SUGA of BTS)」

▼Best OST

MeloMance「Love, Maybe(Business Proposal OST)」

▼Best Music Video

BLACKPINK「Pink Venom」

▼Worldwide Fans’ Choice

BLACKPINK

BTS

ENHYPEN

GOT7

NCT DREAM

PSY

SEVENTEEN

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

TREASURE

▼Favorite Female Group

(G)I-DLE

▼Favorite New Artist

IVE

Kep1er

LE SSERAFIM

NMIXX

JO1

▼Inspiring Achievement

JAURIM

▼Global Music Trend Leader

ZICO

▼The Most Popular Male Artist

j-hope

▼The Most Popular Group

Stray Kids

▼Breakout Producer

Min Hee Jin(NewJeans)

▼Yogibo Chill Artist

Stray Kids

▼bibigo Culture & Style

j-hope

