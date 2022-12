大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)の直前となる28日から30日まで、六本木ヒルズアリーナで『RIZIN冬祭り2022』が開催され、アイドルやお笑い芸人が出演することが決定した。入場無料で、さまざまなイベントを楽しむことができる。

29日には、人気アイドルグループによるアイドルフェス「ULTRA RIDOLフェス」が開催。AKB48をはじめ、ベイビークレヨン、Chu-Z、アルテミスの翼、カメレオンリパブリック、YUMEADO EUROPE、Secret Schoolの7組が登場し、歌とダンスで会場を盛り上げる(※一部、有料席あり)。

同日には、サンドウィッチマンや永野などが所属するグレープカンパニーの人気お笑い芸人による、スペシャルなお笑いライブ「Z-1グランプリ」も実施。今年の『R-1グランプリ』王者のお見送り芸人しんいちをはじめ、永野、わらふぢなるお、ゾフィー、レッドガオなどが出演する。

28日には、世界を目指す日本一のキッズダンスチームを決定するダンスコンテスト『RIZIN KIDS DANCE GRANDPRIX 2022』の予選大会を開催する。ダンス界のレジェンド・SAMが総合プロデューサー&審査員長を務め、優勝チームには活動資金として100万円を贈呈。さらに2023年の1年間、RIZIN KIDS DANCEアンバサダーとして各大会でダンスを披露できる権利を獲得することができる。エントリーは15日まで受付中。

そのほかのイベントは、詳細が決まり次第発表される。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

