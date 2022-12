日本テレビ系で12月3日に4時間にわたって生放送される音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』(後7:00~10:54)に出演する40組のタイムテーブルが1日、一部発表された。当日夕方には、事前番組『ベストアーティスト2022 夜まで待てないスペシャル』(後4:25~)の放送も決定した。

事前番組では、本番出演アーティストが一足早く生歌を披露することに。Stray Kids「CIRCUS」、AKB48「根も葉もRumor」、ジェジュン「BREAKING DAWN」、FANTASTICS「Someday」を生パフォーマンスする。

タイムテーブルの一部は以下のとおり。

■『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』タイムテーブル

※時間帯ごとにアーティスト名50音順で掲載(メドレー名を除く)

※放送時間は変更の可能性あり

◆午後7時台

Kis-My-Ft2「想花」

櫻坂46「摩擦係数」

なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」「ハッピーサプライズ」

日向坂46「月と星が踊るMidnight」

ポルノグラフィティ「Zombies are standing out」

THE RAMPAGE「THE POWER」

緑黄色社会「ミチヲユケ」

バック・トゥ・ザ2022(STU48、&TEAM、Gaho×THE BEAT GARDEN、ジェジュン)

再生回数億ごえ!ダンスメドレー(King & Prince、Da-iCE、NiziU)

◆午後8時台

Ado「新時代(スペシャルMV)」

A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜 」 「Graceful Runner」

KinKi Kids「硝子の少年」ほか2曲

King & Prince「TraceTrace」

SEKAI NO OWARI「Habit」

SEVENTEEN「DREAM」

NiziU「Blue Moon」

乃木坂46「シンクロニシティ」「ここにはないもの」

BE:FIRST「Bye-Good-Bye」

宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」

◆午後9時台

KAT-TUN「ゼロからイチへ」

Stray Kids「MANIAC -Japanese ver.-」

SixTONES「ふたり」

Sexy Zone「Forever Gold」

美炎-BIEN-「鼻吹雪」

ブラックビスケッツ「Timing」ほか

Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Come On A My House」「サンダーソニア」

MISIA「君の願いが世界を輝かす」

LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」

プレイバック★着うたメドレー(AKB48、KAT-TUN、Sexy Zone、中島美嘉、FANTASTICS)

◆午後10時台

関ジャニ∞「愛でした。」

King Gnu「Stardom」

Perfume「Spinning World」

福山雅治「妖」

ゆず「RAKUEN」

ゆず・中川大志「サヨナラバス」

■事前番組『ベストアーティスト2022 夜まで待てないスペシャル』

◆午後4時25分~

Stray Kids「CIRCUS」

AKB48「根も葉もRumor」

ジェジュン「BREAKING DAWN」

FANTASTICS「Someday」

