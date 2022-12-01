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『ベストアーティスト』タイムテーブル一部発表　当日事前番組でスキズ、ジェジュンら生歌披露も

2022年12月1日 12時00分 (12月1日 14時05分更新)
12月3日放送『ベストアーティスト2022』（C）日本テレビ

12月3日放送『ベストアーティスト2022』（C）日本テレビ

　日本テレビ系で12月3日に4時間にわたって生放送される音楽特番『日テレ系音楽の祭典　ベストアーティスト2022』（後7：00～10：54）に出演する40組のタイムテーブルが1日、一部発表された。当日夕方には、事前番組『ベストアーティスト2022　夜まで待てないスペシャル』（後4：25～）の放送も決定した。
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　事前番組では、本番出演アーティストが一足早く生歌を披露することに。Stray Kids「CIRCUS」、AKB48「根も葉もRumor」、ジェジュン「BREAKING DAWN」、FANTASTICS「Someday」を生パフォーマンスする。
　タイムテーブルの一部は以下のとおり。
■『日テレ系音楽の祭典　ベストアーティスト2022』タイムテーブル
※時間帯ごとにアーティスト名50音順で掲載（メドレー名を除く）
※放送時間は変更の可能性あり
◆午後7時台
Kis-My-Ft2「想花」
櫻坂46「摩擦係数」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」「ハッピーサプライズ」
日向坂46「月と星が踊るMidnight」
ポルノグラフィティ「Zombies are standing out」
THE RAMPAGE「THE POWER」
緑黄色社会「ミチヲユケ」
バック・トゥ・ザ2022（STU48、＆TEAM、Gaho×THE BEAT GARDEN、ジェジュン）
再生回数億ごえ！ダンスメドレー（King & Prince、Da-iCE、NiziU）
◆午後8時台
Ado「新時代（スペシャルMV）」
A.B.C-Z「Za ABC〜5stars〜 」 「Graceful Runner」
KinKi Kids「硝子の少年」ほか2曲
King & Prince「TraceTrace」
SEKAI NO OWARI「Habit」
SEVENTEEN「DREAM」
NiziU「Blue Moon」
乃木坂46「シンクロニシティ」「ここにはないもの」
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
宮本浩次「飾りじゃないのよ涙は」
◆午後9時台
KAT-TUN「ゼロからイチへ」
Stray Kids「MANIAC -Japanese ver.-」
SixTONES「ふたり」
Sexy Zone「Forever Gold」
美炎-BIEN-「鼻吹雪」
ブラックビスケッツ「Timing」ほか
Hey! Say! JUMP「ウィークエンダー」「Come On A My House」「サンダーソニア」
MISIA「君の願いが世界を輝かす」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
プレイバック★着うたメドレー（AKB48、KAT-TUN、Sexy Zone、中島美嘉、FANTASTICS）
◆午後10時台
関ジャニ∞「愛でした。」
King Gnu「Stardom」
Perfume「Spinning World」
福山雅治「妖」
ゆず「RAKUEN」
ゆず・中川大志「サヨナラバス」
■事前番組『ベストアーティスト2022　夜まで待てないスペシャル』
◆午後4時25分～
Stray Kids「CIRCUS」
AKB48「根も葉もRumor」
ジェジュン「BREAKING DAWN」
FANTASTICS「Someday」
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