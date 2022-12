“ブラックパンサー”ベイノア (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第23回は、71キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、宇佐美正パトリックと対戦する“ブラックパンサー”ベイノア。キックボクシング「RISE」のチャンピオン経験者で、お笑い芸人としても活躍するマルチファイターが、昨年は敗れた大みそか大会で、初白星を目指す。

■“ブラックパンサー”ベイノア 基本データ

名前:“ブラックパンサー”ベイノア

出身地:アメリカ カリフォルニア州

生年月日:1995年8月20日

身長:178cm

体重:73.0kg

所属:極真会館

Twitter:@blapan_b_noah

■プロフィール

RISEウェルター級チャンピオン、お笑い芸人けとるべるのボケ担当。幼少の頃から空手を習い始め、18年全日本ウェイト制空手道選手権大会・軽量級で優勝した実績を持つ。16年5月のJ-NET WORKでキックボクシングデビューすると、その後6戦全勝の快進撃を続け、17年8月のJ-NET WORKウェルター級王座決定戦にこぎ着ける。ウェルター級1位の藤倉悠作と対戦。1Rからお互いにダウンを奪い合う熱戦を繰り広げ、5Rに肘打ちのラッシュで藤倉の顔を切り裂くと、ドクターストップによるTKO勝ちを収め無敗のまま戴冠を果たす。

王座獲得後は主戦場をRISEに移すと、中島将志、憂也、ヤン・ジンファン、鹿嶋昭男を次々と下し、デビューから11連勝を挙げる。18年11月にはRIZINにも出場したことがある、渡部太基と第2代RISEウェルター級(-67.5kg)王座を懸けて対戦。1Rにダウンを奪うとフルラウンド攻め続け、大差の判定勝ちで自身2つ目のタイトルを獲得した。

19年3月のRISEではタップロン・ハーデスワークアウトにKO負けを喫したが、7月に喜入衆に判定勝ちを収め、9月のタップロンとの再戦では延長戦でダウンを奪いリベンジを果たす。20年2月にはHideki相手に防衛戦に臨むと判定勝ちを収め初防衛に成功。今年2月の憂也との再戦では延長戦にもつれ込んだが、極真空手仕込みの多彩な蹴り技とパンチのコンビネーションで圧倒し、返り討ちにした。

RIZIN初出場となった21年6月には、元DEEP王者・弥益ドミネーター聡志相手にMMAデビュー。結果は1-2の判定で敗れるもそのポテンシャルの高さを見せつける。MMA2戦目となった21年11月の沖縄大会では剛腕を振り回してくるロクク・ダリに押されるも3Rに右のカウンターをヒットさせ大逆転勝利でMMA初白星を挙げた。

3戦目となる昨年の大みそか大会では、武田光司にアームバーで一本負け。22年は『THE MATCH』という大舞台も経験し、1年ぶりとなる今回のRIZINで大みそか大会の初勝利を目指す。

■RIZIN戦績

・2021.06.13 Yogibo presents RIZIN.28

LOSE vs 弥益ドミネーター聡志 3R 判定(2-1)

・2021.11.20 Yogibo presents RIZIN.32

WIN vs ロクク・ダリ 3R 1分09秒 KO(スタンドパンチ)

・2021.12.31 Yogibo presents RIZIN.33

LOSE vs 武田光司 2R 4分12秒 SUB(タップアウト:アームバー)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

