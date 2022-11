KARAデビュー15周年記念の日本盤アルバム『MOVE AGAIN - KARA 15TH ANNIVERSARY ALBUM [Japan Edition]』通常盤ジャケット

7年ぶりにカムバックした韓国の5人組グループ・KARAが、12月21日にリリースするデビュー15周年記念の日本盤アルバム『MOVE AGAIN - KARA 15TH ANNIVERSARY ALBUM [Japan Edition]』のジャケット写真や収録内容詳細が公開された。

KARAは、きのう29日に韓国でデビュー15周年アルバム『MOVE AGAIN』をリリース。そして、同日、大阪・京セラドーム大阪で行われた『2022 MAMA Awards』でタイトル曲「WHEN I MOVE」を初披露し、現体制初となるステージを日本で迎えた。

日本盤アルバムのCDディスク1には、新録曲「WHEN I MOVE」「Queens」の日本語バージョン、「Shout It Out」「Happy Hour」「WHEN I MOVE」の韓国語バージョン、「Queens」の日本語バージョンRemixの6曲を収録。ディスク2にはヒットシングルを集約した。

また、来年に大阪、福岡、横浜の3都市で開催される日本でのファンミーティング『KARA 15TH ANNIVERSARY FAN MEETING 2023~MOVE AGAIN~』の会場も発表。2月23日に大阪・オリックス劇場、同26日に福岡・北九州ソレイユホール、3月3日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで行われる。チケット販売の詳細は改めて発表される。

■KARA『MOVE AGAIN - KARA 15TH ANNIVERSARY ALBUM [Japan Edition]』

▼CD1/新録曲6曲

1. WHEN I MOVE (Japanese Version)

2. Queens (Japanese Version)

3. Shout It Out (Korean Version)

4. Happy Hour (Korean Version)

5. WHEN I MOVE (Korean Version)

6. Queens (Japanese Version - Remix)

▼CD2/ヒット・シングルス12曲(※新録ではありません)

01. ミスター

02. ジャンピン

03. ルパン

04. ジェットコースターラブ

05. GO GO サマー!

06. ウィンターマジック

07. 今、贈りたい「ありがとう」

08. スピードアップ

09. ステップ

10. エレクトリックボーイ

11. バイバイ ハッピーデイズ!

12. マンマミーア!

▼DVD/ヒット・シングルスと最新曲のMV、メイキング映像など

01. WHEN I MOVE(Japanese Version)MV

02. LUPIN(Korean Ver.)MV

03. ミスター MV

04. ジャンピン MV

05. ジェットコースターラブ MV

06. マンマミーア! MV

07. GO GO サマー! MV

08. ウィンターマジック MV

09. STEP(Korean Version)MV

10. 今、贈りたい「ありがとう」 MV

11. スピードアップ MV

12. エレクトリックボーイ MV

13. バイバイ ハッピーデイズ! MV

14. Behind The Scenes of “WHEN I MOVE” Video Shooting

※DVDは初回限定盤のみ

■『KARA 15TH ANNIVERSARY FAN MEETING 2023~MOVE AGAIN~』

▼2023年

2月23日(木・祝):大阪・オリックス劇場 ※昼夜2公演

2月26日(日):福岡・北九州ソレイユホール

3月3日(金):神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール ※昼夜2公演

