『2022 MAMA AWARDS』でBTSが3冠受賞、コメントしたj-hope

世界最大のK-POP授賞式『2022 MAMA AWARDS』が30日、大阪・京セラドーム大阪で行われ、7人組グループ・BTSが4大タイトルのうち、「Artist of the Year(今年の歌手賞)」「Album of the Year(今年のアルバム賞)」「Worldwide Icon of the Year」の3冠に輝いた。さらに、最後に発表された「MAMA PLATINUM」を受賞。ソロで参加していたj-hopeがトロフィーを受け取ると、ARMY(BTSファン)に感謝を伝えた。

「MAMA PLATINUM」を受賞したj-hopeは、ポケットからスマートフォンを取り出すと、電話をかけた。その相手は、まもなく入隊するメンバーのJIN。電話越しに自己紹介したJINは「ウリアーミー!(僕たちのアーミー!)」と絶叫し、京セラドームのファンも呼応した。

関連キーワード 音楽