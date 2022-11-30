【MAMA】BTS・j-hope、授賞式壇上からJINに電話「ARMY！」と絶叫
2022年11月30日 21時53分 (12月1日 00時06分更新)
世界最大のK-POP授賞式『2022 MAMA AWARDS』が30日、大阪・京セラドーム大阪で行われ、7人組グループ・BTSが4大タイトルのうち、「Artist of the Year（今年の歌手賞）」「Album of the Year（今年のアルバム賞）」「Worldwide Icon of the Year」の3冠に輝いた。さらに、最後に発表された「MAMA PLATINUM」を受賞。ソロで参加していたj-hopeがトロフィーを受け取ると、ARMY（BTSファン）に感謝を伝えた。
「MAMA PLATINUM」を受賞したj-hopeは、ポケットからスマートフォンを取り出すと、電話をかけた。その相手は、まもなく入隊するメンバーのJIN。電話越しに自己紹介したJINは「ウリアーミー！（僕たちのアーミー！）」と絶叫し、京セラドームのファンも呼応した。
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