「Song of the Year」を受賞したIVE

世界最大のK-POP授賞式『2022 MAMA AWARDS』が30日、大阪・京セラドーム大阪で行われ、6人組ガールズグループ・IVEの「LOVE DIVE」が、4大タイトルのうちの1つ、「Song of the Year(今年の歌賞)」を受賞し、メンバーは感激の涙を流した。

同授賞式では過去3年、BTSが4大タイトル「Artist of the Year(今年の歌手賞)」「Song of the Year」「Album of the Year(今年のアルバム賞)」「Worldwide Icon of the Year」を総なめにしてきたが、あすデビュー1周年を迎える新人、IVEがストップをかけた。

ウォニョンをはじめ、メンバーは泣きながらスピーチ。日本人メンバーのレイは「DIVE(IVEファン)の皆さん、本当にありがとうございます。メンバーの家族にも感謝の気持ちを伝えたいです。私たちはあした、(デビュー)1周年を迎えるんですけど、幸せな気持ちでいっぱいです」と喜びをかみしめた。

