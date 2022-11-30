【MAMA】BTS・j-hopeが圧巻のソロステージ 満面の笑みでピースサイン
2022年11月30日 21時16分 (11月30日 22時05分更新)
世界最大のK-POP授賞式『2022 MAMA AWARDS』が30日、大阪・京セラドーム大阪で行われ、7人組グループ・BTSのj-hopeがソロステージを披露した。
セットの「j-hope’s box」から登場したj-hopeは、7月にBTSの先陣を切ってリリースした初ソロアルバム『Jack In The Box』の中から「MORE」「Arson」「Future」を披露した。
レッドカーペットで「最大限、スケールの大きなショーを準備した」と言っていたとおり、壮大なステージとなり、圧巻のパフォーマンスにアーティスト席で見ていたENHYPENのNI-KIとJAYは立ち上がってノリノリ。
ラストは無数の紙吹雪が舞うなか、満面の笑みを浮かべたj-hopeのピースサインで締めくくり、会場は歓喜に沸き上がった。
【全身ショット】胸元あらわ！ブラックスーツ＆オールバックで登場したj-hope
【動画】来日ステージ目前！ BTS・j-hopeからのメッセージ
【MAMA】K-POP大型新人 IVE×Kep1er×NMIXX×LE SSERAFIM×NewJeans 5組がシャッフル 32人でTWICEカバーも
【MAMA】KARA復活、IVE、LE SSERAFIMら第4世代5組のTWICEカバーに京セラドーム沸く
【MAMA】ファン投票部門は男性グループ強し BTS、Stray Kids、SEVENTEEN、NCT DREAMら8組占める
【動画】来日ステージ目前！ BTS・j-hopeからのメッセージ
【MAMA】K-POP大型新人 IVE×Kep1er×NMIXX×LE SSERAFIM×NewJeans 5組がシャッフル 32人でTWICEカバーも
【MAMA】KARA復活、IVE、LE SSERAFIMら第4世代5組のTWICEカバーに京セラドーム沸く
【MAMA】ファン投票部門は男性グループ強し BTS、Stray Kids、SEVENTEEN、NCT DREAMら8組占める
おすすめ情報