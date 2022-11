本田圭佑

サッカー元日本代表でインターネットテレビ局ABEMAのW杯カタール大会での“ピタズバ解説”が話題の本田圭佑が30日、自身のツイッターを連続更新。「新戦術」として、フォロワーへの世論調査を実施。最後には自身が関わるクラブをしっかりPRした。

最初の質問は「W杯は飲みながら観てる?」。午後9時現在16万を超える回答が集まり、Yes41%、No59%。「オレンジジュースを嗜んで見てます」「カルピスを」「次のスペイン戦は、もうお酒を飲んでる場合じゃないのでシラフで全力応援です」「いつも対戦相手のワインを飲んでいまーす! 相手国を飲み込むというジンクスを込めて」などのコメントが。

続けての「応援してるサッカークラブが既にある」の質問には12万を超える回答で、Yes63%、No37%。「マンチェスターユナイテッド」「レアルマドリード」「川崎フロンターレ」「今話題のユベントス」など国内外のクラブの名前が続々と上がった。

そして、質問から1時間後に本田が「I’m a big fan of Edo All United」と、自身がGMを務める「EDO ALL UNITED」(今季東京都2部リーグ優勝、来季は1部昇格)の名前を挙げた。フォロワーは「初耳ですね~チェックですね」「初めて聞きました。本田さんが応援しているなら、応援します」と声を上げ、本田の戦術は成功したようだ。