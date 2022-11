所英男 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第21回は、57キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、ジョン・ドットソン(アメリカ)と対戦する、所英男。「闘うフリーター」としてブレイクしてから、はや17年。45歳となった現在も衰えることのないスタミナと決して諦めないスピリットで観客を魅了し続ける。今回は元UFCの強豪を迎え撃つ。

■所英男 基本データ

名前:所英男

出身地:日本 岐阜県

生年月日:1977年8月22日

身長:170cm

リーチ:170.5cm(67inc)

体重:57.0kg

所属:リバーサルジム武蔵小杉 所プラス

Twitter:@tokorodays

■プロフィール

ZSTのリングで経験を積み、「闘うフリーター」の愛称で05年にHERO’Sのリングでデビュー。そのデビュー戦では当時同階級最強と目されていたアレッシャンドリ・フランカ・ノゲイラから下馬評を覆すTKO勝利を挙げ、シンデレラボーイとして脚光を集めた。その後も、積極的な試合運びで人気を博し、DREAMやVTJのリングで活躍。

15年大みそかのRIZINでは才賀紀左衛門と対戦すると、安定した試合運びでリードし、最後は見事な腕十字で勝利。続く16年4月のRIZIN.1では桜庭和志のパートナーとして、ヴァンダレイ・シウバ、田村潔司組とのグラップリングダブルバウトで参戦。レジェンドたちを圧倒するアグレッシブな動きで会場を沸かせた。同年9月大会では念願だったクロン・グレイシーとの対戦が実現するも、自身が完敗と振り返るように何も出来ずに一本負けに終わる。

同年大みそかには山本“KID”徳郁の甥・山本アーセンと対戦。序盤にフックを貰い、追撃に来た山本アーセンを教則通りの華麗な動きで下から腕十字を極め、一本勝ちを収める。17年7月のバンタム級GP1回戦でUFC帰りの堀口恭司と対戦するも1Rに強烈な右フックによるTKO負けを喫する。その後はMMAからは遠ざかり、QUINTETなどのグラップリング大会に出場を重ねる。

約3年半ぶりとなった20年の大みそかに五輪メダリストの太田忍のMMAデビュー戦の相手を務めると、得意の腕十字で見事一本勝ちを収める。21年6月の東京ドーム大会では那須川天心と1対3でキックボクシングルールで対戦。22年5月のRIZIN LANDMARK vol.3では急遽グラップリングタッグマッチに参戦。劣らぬ回転体を披露して観客を魅了した。

約1年半振りのMMA、そしてフライ級での参戦となった22年7月のRIZIN.37で、DEEPフライ級統一王者の神龍誠と対戦。フルラウンドまでもつれ込むも0-3の判定負けを喫した。

■RIZIN戦績

・2015.12.29 SARABAの宴

WIN vs 才賀紀左衛門 1R 5分16秒 アームバー

・2016.04.17 RIZIN.1

- vs ヴァンダレイ・シウバ& 田村潔司 1R15分 時間切れ引き分け

・2016.09.25 RIZIN.2 Cygames presents RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 開幕戦

LOSE vs クロン・グレイシー 1R 9分44秒 リアネイキッドチョーク

・2016.12.31 RIZIN.4 Cygames presents RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 FINAL ROUND

WIN vs 山本アーセン 1R 1分19秒 腕十字固め

・2017.07.30 RIZIN.6 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 1st ROUND -夏の陣-

LOSE vs 堀口恭司 1R 1分49秒 TKO(レフェリーストップ)

・2020.12.31 Yogibo presents RIZIN.26

WIN vs 太田忍 2R 2分24秒 S(タップアウト:アームバー)

・2021.06.13 Yogibo presents RIZIN.28

- 大崎孔稀、所英男、HIROYA vs 那須川天心 3R 3分00秒 時間切れ

・2022.05.05 +WEED presents RIZIN LANDMARK vol.3

DRAW 所英男、金原正徳 vs 中村大介、太田忍 10分00秒 ドロー 0-0

・2022.07.31 湘南美容クリニック presents RIZIN.37

LOSE vs 神龍誠 3R 判定 (0-3)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

