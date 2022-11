ジョニー・ケース (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第20回は、71キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、ルイス・グスタボ(ブラジル)と対戦する、ジョニー・ケース(アメリカ)。実力者ながらも現在RIZINで3連敗と苦しい状況を迎えているが、11月から来日し柔術の聖地「ボンサイ柔術」で練習に励んでおり、強豪グスタボとの一戦に挑む。

■ジョニー・ケース 基本データ

名前:ジョニー・ケース

出身地:アメリカ

生年月日:1989年6月28日

身長:177cm

リーチ:187.5cm (74inc)

体重:71.0kg

所属:MMA LAB

Twitter:@HollywoodCase

■プロフィール

4歳からレスリングを始め、07年にBrutaalでプロデビュー。デビュー戦から連敗を喫したが、3戦目からは8連勝を飾り、注目を集めるようになる。10年からMCCにも参戦するようになり、13年にはMCCライト級王者に輝く。そしてMCCでの活躍が認められ、14年には念願のUFCとの契約を勝ち取った。UFCデビュー戦は、キング・オブ・パンクラシストの実力者・徳留一樹との一戦。さいたまスーパーアリーナで行われたその試合では、2Rにギロチンチョークを極めて見せた。

その後UFCで4連勝を飾り、ライト級トップ戦線の一角に食い込んだが、16年UFN、翌17年の同大会で連敗を喫してしまう。その後は18年3月にExtreme Beatdown、 7月にPFLのプレイオフに出場するなど、第一線で活躍。

RIZINデビュー戦となった18年大晦日でライト級エースの矢地祐介と対戦し、2R終盤に矢地の右目尻をカットさせ、レフェリーストップによるTKO勝利を飾る。19年7月大会では北岡悟に容赦なく肘を打ち下ろし、1R終了後に相手のコーナーストップによるTKO勝利を収め、10月のライト級GP1回戦ではサトシからパンチで勝利を飾り、大晦日の2回戦ではトフィック・ムサエフに敗れGP敗退となった。

その後はPFLのライト級トーナメントに参戦する予定だったが、コロナ禍により延期となり暫く試合ができない日が続いた。21年7月にはプロボクシングデビューを果たし、KO勝利を収めている。約3年振りとなった22年4月大会ではサトシの持つベルトに挑んだが、一本負けを喫し王座獲得ならず。再起を誓い7月大会では同じくレスリングをバックボーンに持つ武田光司との一戦を迎えたが判定負けを喫しRIZIN3連敗となった。

今大会、グスタボ相手に本来の強さを発揮し、“格闘技の聖地”で勝利を掴みたい。

■RIZIN戦績

・2018.12.31 Cygames presents RIZIN.14

WIN vs 矢地祐介 2R 4分47秒 TKO(レフェリーストップ)※右目尻カット

・2019.7.28 RIZIN.17

WIN vs 北岡悟 1R 終了 TKO(コーナーストップ)

・2019.10.12 RIZIN.19

WIN vs ホベルト・サトシ・ソウザ 1R 1分15秒 TO(スタンドパンチ)

・2019.12.31 RIZIN.20

LOSE vs トフィック・ムサエフ 1R 2分47秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.04.17 湘南美容クリニック presents RIZIN.35

LOSE vs ホベルト・サトシ・ソウザ 1R 3分32秒 SUB(タップアウト:アームバー)

・2022.07.31 湘南美容クリニック presents RIZIN.37

LOSE vs 武田光司 3R 判定(0-3)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

