大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第19回は、71キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、ジョニー・ケース(アメリカ)と対戦する、ルイス・グスタボ(ブラジル)。コロナ禍を経て今年4月に2年ぶりにRIZINに復帰以降、怒涛の打撃で快進撃を続けるハードパンチャーが、ライト級ベルトに向けて負けられない戦いに挑む。

■ルイス・グスタボ 基本データ

名前:ルイス・グスタボ

出身地:ブラジル パラナ

生年月日:1996年5月25日

身長:175cm

リーチ:179.5cm(71inc)

体重:71.0kg

所属:EVOLUCAO THAI

■プロフィール

過酷な環境で幼少期を過ごし、ストリートの抗争に巻き込まれて父親を亡くす。少しでも環境を変えようと地元が開放していた格闘技ジムに通い始める。そこでみるみる頭角を現し、数々のアマチュア大会への出場を経て14年に18歳でプロデビューを果たす。16年、ヴァンダレイ・シウバにそのポテンシャルを評価され、アンドレ・ジダ率いるチームEVOLUCAO THAIに移籍、着実に勝利を積み重ねてきた。

18年8月のRIZIN.12で、兄弟子であるディエゴ・ヌネスの仇と無念の欠場となったブルーノ・カルバーリョに代わり、ヴァンダレイの刺客としてRIZINに初参戦。矢地祐介と対戦し、その身体能力を生かした多彩な攻撃力で矢地を圧倒、2Rにカウンターの右フックを当てKO勝利を収める。19年4月のRIZIN.15ではRIZIN中軽量級で最も注目を集める朝倉未来と対戦。激しい打撃戦でフルラウンドを戦い抜いたが判定負けを喫した。

しかしそのポテンシャルの高さが評価され、19年10月のRIZIN FIGHTING WORLD GP 2019ライト級トーナメントへの出場が決定。RIZIN.19のトーナメント1回戦で上迫博仁を下し初戦突破、続く同年大みそかのトーナメント準決勝ではBellatorのパトリッキー・“ピットブル”・フレイレと対戦するも、何もできぬままTKO負けを喫し、ライト級チャンピオンのベルトには届かなかった。

久々の来日となった22年4月のRIZIN TRIGGER 3rdで約4年ぶりに矢地と対戦すると、2年のブランクを感じさせない動きで矢地をマットに沈めTKO勝利を上げた。往年のシュートボクセスタイルを彷彿させるアグレッシブな突進力だけでなく、その後のグラウンドでも繊細な技術を兼ね備えたニュージェネレーションファイター。

■RIZIN戦績

・2018.8.12 RWEDDINGS presents RIZIN.12

WIN vs 矢地祐介 2R 2分32秒 KO(スタンドパンチ)

・2019.4.21 RIZIN.15

LOSE vs 朝倉未来 3R 判定 3-0

・2019.10.12 RIZIN.19

WIN vs 上迫博仁 1R 3分55秒 TKO(レフェリーストップ:負傷)

・2019.12.31 RIZIN.20

LOSE vs パトリッキー・“ピットブル”・フレイレ 1R 0分28秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)

・2022.04.16 SPASHAN presents RIZIN TRIGGER 3rd

WIN vs 矢地祐介 2R 3分14秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.09.25 The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38

WIN vs 大原樹理 1R 1分23秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

