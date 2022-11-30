【報知映画賞】有村架純、主演女優賞を初受賞 保護司を描いた『前科者』で好演
2022年11月30日 05時00分 (11月30日 06時05分更新)
国内映画賞レースの先陣を切って行われる『第47回報知映画賞』の受賞者・受賞作品が11月30日、発表された。
主演女優賞は、有村架純が初受賞。罪を犯した“前科者”たちの更生・社会復帰を目指し、彼／彼女らと向き合い奮闘していく保護司の姿を描いた作品。有村が、主人公の保護司・阿川佳代を演じる。
表彰式は、12月22日に行う予定となっている。
『第47回報知映画賞』受賞作、受賞者一覧
■作品賞・邦画部門：『ある男』（石井慶監督）
■作品賞・海外部門：『トップガン マーヴェリック』（ジョセフ・コシンスキー監督）
■アニメ作品賞：劇場版『四畳半タイムマシンブルース』（夏目真悟監督）
■主演男優賞：福山雅治／『沈黙のパレード』
■主演女優賞：有村架純／『前科者』
■助演男優賞：横浜流星／『流浪の月』
■助演女優賞：尾野真千子／『20歳のソウル』『千夜、一夜』『サバカン SABAKAN』
■監督賞：片山慎三監督／『さがす』
■新人賞：嵐莉菜／『マイスモールランド』
■新人賞：白鳥晴都／『ぜんぶ、ボクのせい』
■作品賞・邦画部門：『ある男』（石井慶監督）
■作品賞・海外部門：『トップガン マーヴェリック』（ジョセフ・コシンスキー監督）
■アニメ作品賞：劇場版『四畳半タイムマシンブルース』（夏目真悟監督）
■主演男優賞：福山雅治／『沈黙のパレード』
■主演女優賞：有村架純／『前科者』
■助演男優賞：横浜流星／『流浪の月』
■助演女優賞：尾野真千子／『20歳のソウル』『千夜、一夜』『サバカン SABAKAN』
■監督賞：片山慎三監督／『さがす』
■新人賞：嵐莉菜／『マイスモールランド』
■新人賞：白鳥晴都／『ぜんぶ、ボクのせい』
【写真あり】「めちゃくちゃ色っぽい」胸元チラリな有村架純
【写真あり】“超ミニ丈”で太ももあらわな有村架純
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