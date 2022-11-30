有村架純 photo：上野留加（C）ORICON NewS inc.

国内映画賞レースの先陣を切って行われる『第47回報知映画賞』の受賞者・受賞作品が11月30日、発表された。

主演女優賞は、有村架純が初受賞。罪を犯した“前科者”たちの更生・社会復帰を目指し、彼／彼女らと向き合い奮闘していく保護司の姿を描いた作品。有村が、主人公の保護司・阿川佳代を演じる。

表彰式は、12月22日に行う予定となっている。

『第47回報知映画賞』受賞作、受賞者一覧

■作品賞・邦画部門：『ある男』（石井慶監督）

■作品賞・海外部門：『トップガン マーヴェリック』（ジョセフ・コシンスキー監督）

■アニメ作品賞：劇場版『四畳半タイムマシンブルース』（夏目真悟監督）

■主演男優賞：福山雅治／『沈黙のパレード』

■主演女優賞：有村架純／『前科者』

■助演男優賞：横浜流星／『流浪の月』

■助演女優賞：尾野真千子／『20歳のソウル』『千夜、一夜』『サバカン SABAKAN』

■監督賞：片山慎三監督／『さがす』

■新人賞：嵐莉菜／『マイスモールランド』

■新人賞：白鳥晴都／『ぜんぶ、ボクのせい』

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