【報知映画賞】福山雅治、主演男優賞を初受賞 『沈黙のパレード』での演技評価
2022年11月30日 05時00分 (11月30日 06時05分更新)
国内映画賞レースの先陣を切って行われる『第47回報知映画賞』の受賞者・受賞作品が11月30日、発表された。
主演男優賞は、福山雅治が初受賞。映画『沈黙のパレード』への演技に対する評価となった。同作は、東野圭吾氏原作、福山主演による「ガリレオ」シリーズ映画第3弾で、変人ながら天才的な頭脳を持つ物理学者・湯川学（福山）とバディ的存在の内海薫（柴咲コウ）、内海の先輩刑事・草薙俊平（北村一輝）が9年ぶりに再集結した。
数年前に行方不明になった女子高生が遺体で発見され、容疑者で証拠不十分で釈放されるなか、夏祭りのパレード当日、さらなる事件が起こる。
表彰式は、12月22日に行う予定となっている。
『第47回報知映画賞』受賞作、受賞者一覧
■作品賞・邦画部門：『ある男』（石井慶監督）
■作品賞・海外部門：『トップガン マーヴェリック』（ジョセフ・コシンスキー監督）
■アニメ作品賞：劇場版『四畳半タイムマシンブルース』（夏目真悟監督）
■主演男優賞：福山雅治／『沈黙のパレード』
■主演女優賞：有村架純／『前科者』
■助演男優賞：横浜流星／『流浪の月』
■助演女優賞：尾野真千子／『20歳のソウル』『千夜、一夜』『サバカン SABAKAN』
■監督賞：片山慎三監督／『さがす』
■新人賞：嵐莉菜／『マイスモールランド』
■新人賞：白鳥晴都／『ぜんぶ、ボクのせい』
■作品賞・邦画部門：『ある男』（石井慶監督）
■作品賞・海外部門：『トップガン マーヴェリック』（ジョセフ・コシンスキー監督）
■アニメ作品賞：劇場版『四畳半タイムマシンブルース』（夏目真悟監督）
■主演男優賞：福山雅治／『沈黙のパレード』
■主演女優賞：有村架純／『前科者』
■助演男優賞：横浜流星／『流浪の月』
■助演女優賞：尾野真千子／『20歳のソウル』『千夜、一夜』『サバカン SABAKAN』
■監督賞：片山慎三監督／『さがす』
■新人賞：嵐莉菜／『マイスモールランド』
■新人賞：白鳥晴都／『ぜんぶ、ボクのせい』
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