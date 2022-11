元谷友貴 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第17回は、61キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、ホジェリオ・ボントリン(ブラジル)と対戦する、元谷友貴。今年4月から3連戦で3連勝という結果を残し、11月の前戦からの勢いそのままに大みそかにも勝利して4戦全勝を目指す。

■元谷友貴 基本データ

名前:元谷友貴

出身地:日本 石川県

生年月日:1989年9月14日

身長:170cm

リーチ:173.5cm (68inc)

体重:61.0kg

所属:フリー

Twitter:@yuki_motoya

■プロフィール

プロビューからわずか1年でDEEPフライ級の頂点に立つ。これまで名だたる強豪を数々の名勝負を繰り広げ、RIZINには15年末の旗揚から参戦し、17年4月にはUFC帰りの堀口恭司相手に最後まで凌ぎきって見せた。8月のRIZIN.12では祖根寿麻をチョークスリーパーで沈めると、続く10月に行われたDEEPバンタム級タイトルマッチでは釜谷真に勝利し、DEEP2階級制覇を達成。その大みそかには元UFCファイターのジャスティン・スコッギンスにネックシザースで一本勝ちを収め、5連勝を飾る。

19年3月のDEEPでの初防衛戦でビクター・ヘンリーと対戦し、スプリット判定で王座陥落したが、安定した強さを証明した。7月のRIZINでは修斗王者の扇久保博正と対戦し、フルラウンドの死闘を繰り広げるもスプリット判定で惜敗を喫する。同年の大みそかにはBellatorとの対抗戦で副将に選ばれるも、Bellatorきっての寝技師パトリック・ミックスにフロントチョークを極められ一本負けを喫した。

20年8月のRIZIN.23では魚井フルスイングにフロントチョークで一本勝ちを収めると、11月のDEEPでは7連勝中のルーキー米山千隼に三角絞めから腕を極めタップを奪い完全復活を遂げた。大みそかのRIZINでは元UFCファイターの井上直樹にリアネイキッドチョークで一本獲られたが、再起戦となった21年2月のDEEPでは1R中盤に昇侍をリアネイキッドチョークで絞め落し復活を遂げた。

6月のGP1回戦は修斗現役王者(当時)の岡田遼を終始打撃で攻め続け勝利。GP2回戦では瀧澤謙太相手に本領を発揮できず敗退となった。しかし、その年末にGPのリザーブマッチで金太郎と対戦し、フルマークの判定勝ちを収めると、22年4月には勢いに乗るヤマニハにフルマークの判定勝ちを収め、7月大会では太田忍にベテランの意地を見せつけ連勝。11月のRIZIN LANDMARK 4では倉本一真を完封。

連戦となる今大会は元UFCファイターのホジェリオ・ボントリンに強さを見せつけ、再びバンタム級ベルト戦線へ割って入りたい。

■RIZIN戦績

・2015.12.29 SARABAの宴

ノーコンテスト vs フェリペ・エフライン 1R 5:46 ノーコンテスト

・2016.4.17 トップ Presents RIZIN.1

・中止 vs アラン・ナシメント ドクターストップのため中止

・2016.12.29 Cygames presents RIZIN FIGHTING WORLD GP 2016 無差別級トーナメント 2nd ROUND

WIN vs アラン・ナシメント 3R判定(2-1)

・2017.4.16 RIZIN 2017 in YOKOHAMA -SAKURA-

LOSE vs 堀口恭司 2R判定(3-0)

・2018.8.12 RWEDDINGS presents RIZIN.12

WIN vs 祖根寿麻 2R 4分32秒 チョークスリーパー

・2018.12.31 Cygames presents RIZIN.14

WIN vs ジャスティン・スコッギンス 1R 3分28秒 TKO(ネックシザース)

・2019.7.28 RIZIN.17

LOSE vs 扇久保博正 3R 判定(1-2)

・2019.12.31 RIZIN.20

LOSE vs パトリック・ミックス 1R 1分37秒(タップアウト:フロントチョーク)

・2020.08.10 RIZIN.23 - CALLING OVER -

WIN vs 魚井フルスイング 3R 2分19秒(タップアウト:フロントチョーク)

・2020.12.31 Yogibo presents RIZIN.26

LOSE vs 井上直樹 1R 3分00秒(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

・2021.06.13 Yogibo presents RIZIN.28

WIN vs 岡田遼 3R 判定(3-0)

・2021.09.19 Yogibo presents RIZIN.30

LOSE vs 瀧澤謙太 1R 2分27秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)

・2021.12.31 Yogibo presents RIZIN.33

WIN vs 金太郎 3R 判定(3-0)

・2022.04.17 湘南美容クリニック presents RIZIN.35

WIN vs アラン“ヒロ”ヤマニハ 3R 判定(3-0)

・2022.07.31 湘南美容クリニック presents RIZIN.37

WIN vs 太田忍 3R 判定(3-0)

・2022.11.06 RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYA

WIN vs 倉本一真 3R 判定(3-0)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

