【MAMA】LE SSERAFIMがレッドカーペット登場「一生忘れることのできない1年」
2022年11月29日 16時42分 (11月29日 19時06分更新)
韓国の5人組ガールズグループ・LE SSERAFIMが、きょう29日から2日間にわたって大阪・京セラドーム大阪で開催される世界最大級のK-POP音楽授賞式『2022 MAMA AWARDS』のレッドカーペットに登場した。
メンバーのSAKURAは白基調、KIM CHAEWON（キム・チェウォン）、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）、KAZUHA（カズハ）、HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）は黒基調の衣装に身を包んで登場。
5月に韓国でデビューし、『MAMA』初出演となるLE SSERAFIMは、「今年デビューができて、『MAMA AWARDS』の舞台にいられること、一生忘れることのできない思い出になる1年になったと思います」と語った。
LE SSERAFIMはこの日、自身のパフォーマンスのほか、今年のK-POPシーンを席巻した新人ガールズグループ・IVE（アイヴ）、Kep1er（ケプラー）、NMIXX（エンミックス）、NewJeans（ニュージーンズ）との5組32人によるコラボステージにも登場する予定。
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