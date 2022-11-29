11月29・30日開催『2022 MAMA AWARDS』（C） CJ ENM Co., Ltd, All Rights

K-POP音楽授賞式『2022 MAMA AWARDS』が、きょう29日から2日間にわたって大阪・京セラドーム大阪で開催される。各日午後4時からレッドカーペット、午後6時から授賞式が行われる。

CJ ENM主催の『MAMA AWARDS』は、1999年に第1回目の授賞式『Mnet 映像音楽大賞』としてスタート。2009年に『Mnet Asian Music Awards MAMA』』に改称し、今年から『MAMA AWARDS』にリブランディングされた。

きょう29日には、グローバルファンが投票に参加した「Worldwide Fans’ Choice」部門を発表、2日目にはジャンル別の各部門の受賞者が発表される。

大賞の1つ「Artsit of the Year」は、BTSが2016年の初受賞から6連覇中。この勢いを止められるアーティストが現れるのかに注目が集まる。

また、今年のK-POPシーンを席巻した新人女性アーティストがひしめく「Best New Female Artist（女性新人賞）」にも大きな関心が寄せられている。同部門には、IVE、Kep1er、LE SSERAFIM、NewJeans、NMIXX、YENAが名を連ねている。

IVE、Kep1er、LE SSERAFIM、NewJeans、NMIXXの5組32人は、きょう29日にコラボステージを披露することが発表されており、大きな話題を呼びそうだ。

MCは、きょう29日はI.O.I出身のチョン・ソミ、2日目の30日は2017～19年まで3年連続でMCを務めた俳優のパク・ボゴムが務める。プレゼンターとして、韓国ドラマで人気の俳優陣が登場するほか、日本からも今田美桜、坂口健太郎が出演する。

■『2022 MAMA AWARDS』ノミネート一覧

▼Artsit of the Year（今年の歌手賞）

2022 MAMA AWARDSのアーティスト別授賞部門候補に該当するすべてのアーティスト

▼Song of the Year（今年の歌賞）

2022 MAMA AWARDSのジャンル別授賞部門候補に該当するすべてのアーティスト

▼Worldwide Fans‘ Choice

ベストOST、ベストコラボレーション部門を除いた2022 MAMA AWARDSアーティス別／ジャンル別受賞部門候補に該当するすべてのアーティスト（アーティスト個人とグループがすべて候補 に該当する場合、グループのみ候補として選定）

▼Best New Male Artist（男性新人賞）

ATBO／TEMPEST／TNX／Xdinary Heroes／YOUNITE

▼Best New Female Artist（女性新人賞）

IVE／Kep1er／LE SSERAFIM／NewJeans／NMIXX／YENA

▼Best Male Group（男性グループ賞）

BTS／ENHYPEN／NCT DREAM／SEVENTEEN／Stray Kids／TOMORROW X TOGETHER

▼Best Female Group（女性グループ賞）

（G）I-DLE／aespa／BLACKPINK／ITZY／Red Velvet／TWICE

▼Best Male Artist（男性歌手賞）

j-hope／KANGDANIEL／Lim Young Woong／PSY／ZICO

▼Best Female Artist（女性歌手賞）

IU／MIYEON（(G)I-DLE）／NAYEON（TWICE）／SEULGI（Red Velvet）／TAEYEON

▼Best Dance Performance Solo

Jessi - ZOOM

NAYEON（TWICE） - POP!

PSY - That That（prod. & feat. SUGA of BTS）

SUNMI - Heart Burn

YENA - SMILEY（Feat. BIBI）

▼Best Dance Performance Male Group（男性グループベストダンスパフォーマンス賞）

NCT 127 - 2 Baddies

NCT DREAM - Glitch Mode

SEVENTEEN - HOT

Stray Kids - MANIAC

TOMORROW X TOGETHER - Good Boy Gone Bad

TREASURE – JIKJIN

▼Best Dance Performance Female Group（女性グループベストダンスパフォーマンス賞）

(G)I-DLE - TOMBOY

BLACKPINK - Pink Venom

IVE - LOVE DIVE

LE SSERAFIM - FEARLESS

NewJeans - Attention

Red Velvet - Feel My Rhythm

▼Best Vocal Performance Solo（ソロベストボーカルパフォーマンス賞）

IU - Drama

Kim MinSeok （MeloMance） - DrunKen Confession

LEE MU JIN - When it snows （Feat. Heize）

Lim Young Woong - Our Blues, Our Life

TAEYEON – INVU

▼Best Vocal Performance Group（グループベストボーカルパフォーマンス賞）

BIGBANG - Still Life

BTS - Yet To Come

DAVICHI - Fanfare

ENHYPEN - Polaroid Love

WINNER - I LOVE U

▼Best Band Performance（ベストバンドパフォーマンス賞）

JANNABI - GRIPPIN’THEGREEN

JAURIM - STAY WITH ME

LUCY - PLAY

The Black Skirts - My Little Lambs

Xdinary Heroes - Happy Death Day

▼Best Hip Hop & Urban Music（ベスト・ヒップホップ・アンド・アーバン・ミュージック賞）

BE'O - Counting Stars （Feat. Beenzino）

BIG Naughty - Beyond Love （Feat. 10CM）

j-hope （BTS）- MORE

Jay Park - GANADARA （Feat. IU）

ZICO – Freak

▼Best Collaboration（ベストコラボレーション賞）

10CM, BIG Naughty - Just 10 centimeters

Crush - Rush Hour （Feat. j-hope of BTS）

Loco, Hwa Sa - Somebody!

PSY - That That （prod. & feat. SUGA of BTS）

Woo, meenoi - Ghosting （Prod. CODE KUNST）

▼Best OST（ベストOST賞）

10CM - Drawer （Our Beloved Summer OST）

Jimin（BTS）, HA SUNG WOON - With you （Our Blues OST）

MeloMance - Love, Maybe （Business Proposal OST）

V （BTS）- Christmas Tree （Our Beloved Summer OST）

Wonstein - Your Existence （Twenty Five Twenty One OST）

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