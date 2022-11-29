【MAMA】BTS連覇続くか？ ノミネート一覧 京セラドーム大阪にK-POPアーティスト大集結
2022年11月29日 15時54分 (11月29日 17時05分更新)
K-POP音楽授賞式『2022 MAMA AWARDS』が、きょう29日から2日間にわたって大阪・京セラドーム大阪で開催される。各日午後4時からレッドカーペット、午後6時から授賞式が行われる。
CJ ENM主催の『MAMA AWARDS』は、1999年に第1回目の授賞式『Mnet 映像音楽大賞』としてスタート。2009年に『Mnet Asian Music Awards MAMA』』に改称し、今年から『MAMA AWARDS』にリブランディングされた。
きょう29日には、グローバルファンが投票に参加した「Worldwide Fans’ Choice」部門を発表、2日目にはジャンル別の各部門の受賞者が発表される。
大賞の1つ「Artsit of the Year」は、BTSが2016年の初受賞から6連覇中。この勢いを止められるアーティストが現れるのかに注目が集まる。
また、今年のK-POPシーンを席巻した新人女性アーティストがひしめく「Best New Female Artist（女性新人賞）」にも大きな関心が寄せられている。同部門には、IVE、Kep1er、LE SSERAFIM、NewJeans、NMIXX、YENAが名を連ねている。
IVE、Kep1er、LE SSERAFIM、NewJeans、NMIXXの5組32人は、きょう29日にコラボステージを披露することが発表されており、大きな話題を呼びそうだ。
MCは、きょう29日はI.O.I出身のチョン・ソミ、2日目の30日は2017～19年まで3年連続でMCを務めた俳優のパク・ボゴムが務める。プレゼンターとして、韓国ドラマで人気の俳優陣が登場するほか、日本からも今田美桜、坂口健太郎が出演する。
■『2022 MAMA AWARDS』ノミネート一覧
▼Artsit of the Year（今年の歌手賞）
2022 MAMA AWARDSのアーティスト別授賞部門候補に該当するすべてのアーティスト
2022 MAMA AWARDSのアーティスト別授賞部門候補に該当するすべてのアーティスト
▼Song of the Year（今年の歌賞）
2022 MAMA AWARDSのジャンル別授賞部門候補に該当するすべてのアーティスト
2022 MAMA AWARDSのジャンル別授賞部門候補に該当するすべてのアーティスト
▼Worldwide Fans‘ Choice
ベストOST、ベストコラボレーション部門を除いた2022 MAMA AWARDSアーティス別／ジャンル別受賞部門候補に該当するすべてのアーティスト（アーティスト個人とグループがすべて候補 に該当する場合、グループのみ候補として選定）
ベストOST、ベストコラボレーション部門を除いた2022 MAMA AWARDSアーティス別／ジャンル別受賞部門候補に該当するすべてのアーティスト（アーティスト個人とグループがすべて候補 に該当する場合、グループのみ候補として選定）
▼Best New Male Artist（男性新人賞）
ATBO／TEMPEST／TNX／Xdinary Heroes／YOUNITE
ATBO／TEMPEST／TNX／Xdinary Heroes／YOUNITE
▼Best New Female Artist（女性新人賞）
IVE／Kep1er／LE SSERAFIM／NewJeans／NMIXX／YENA
IVE／Kep1er／LE SSERAFIM／NewJeans／NMIXX／YENA
▼Best Male Group（男性グループ賞）
BTS／ENHYPEN／NCT DREAM／SEVENTEEN／Stray Kids／TOMORROW X TOGETHER
BTS／ENHYPEN／NCT DREAM／SEVENTEEN／Stray Kids／TOMORROW X TOGETHER
▼Best Female Group（女性グループ賞）
（G）I-DLE／aespa／BLACKPINK／ITZY／Red Velvet／TWICE
（G）I-DLE／aespa／BLACKPINK／ITZY／Red Velvet／TWICE
▼Best Male Artist（男性歌手賞）
j-hope／KANGDANIEL／Lim Young Woong／PSY／ZICO
j-hope／KANGDANIEL／Lim Young Woong／PSY／ZICO
▼Best Female Artist（女性歌手賞）
IU／MIYEON（(G)I-DLE）／NAYEON（TWICE）／SEULGI（Red Velvet）／TAEYEON
IU／MIYEON（(G)I-DLE）／NAYEON（TWICE）／SEULGI（Red Velvet）／TAEYEON
▼Best Dance Performance Solo
Jessi - ZOOM
NAYEON（TWICE） - POP!
PSY - That That（prod. & feat. SUGA of BTS）
SUNMI - Heart Burn
YENA - SMILEY（Feat. BIBI）
Jessi - ZOOM
NAYEON（TWICE） - POP!
PSY - That That（prod. & feat. SUGA of BTS）
SUNMI - Heart Burn
YENA - SMILEY（Feat. BIBI）
▼Best Dance Performance Male Group（男性グループベストダンスパフォーマンス賞）
NCT 127 - 2 Baddies
NCT DREAM - Glitch Mode
SEVENTEEN - HOT
Stray Kids - MANIAC
TOMORROW X TOGETHER - Good Boy Gone Bad
TREASURE – JIKJIN
NCT 127 - 2 Baddies
NCT DREAM - Glitch Mode
SEVENTEEN - HOT
Stray Kids - MANIAC
TOMORROW X TOGETHER - Good Boy Gone Bad
TREASURE – JIKJIN
▼Best Dance Performance Female Group（女性グループベストダンスパフォーマンス賞）
(G)I-DLE - TOMBOY
BLACKPINK - Pink Venom
IVE - LOVE DIVE
LE SSERAFIM - FEARLESS
NewJeans - Attention
Red Velvet - Feel My Rhythm
(G)I-DLE - TOMBOY
BLACKPINK - Pink Venom
IVE - LOVE DIVE
LE SSERAFIM - FEARLESS
NewJeans - Attention
Red Velvet - Feel My Rhythm
▼Best Vocal Performance Solo（ソロベストボーカルパフォーマンス賞）
IU - Drama
Kim MinSeok （MeloMance） - DrunKen Confession
LEE MU JIN - When it snows （Feat. Heize）
Lim Young Woong - Our Blues, Our Life
TAEYEON – INVU
IU - Drama
Kim MinSeok （MeloMance） - DrunKen Confession
LEE MU JIN - When it snows （Feat. Heize）
Lim Young Woong - Our Blues, Our Life
TAEYEON – INVU
▼Best Vocal Performance Group（グループベストボーカルパフォーマンス賞）
BIGBANG - Still Life
BTS - Yet To Come
DAVICHI - Fanfare
ENHYPEN - Polaroid Love
WINNER - I LOVE U
BIGBANG - Still Life
BTS - Yet To Come
DAVICHI - Fanfare
ENHYPEN - Polaroid Love
WINNER - I LOVE U
▼Best Band Performance（ベストバンドパフォーマンス賞）
JANNABI - GRIPPIN’THEGREEN
JAURIM - STAY WITH ME
LUCY - PLAY
The Black Skirts - My Little Lambs
Xdinary Heroes - Happy Death Day
JANNABI - GRIPPIN’THEGREEN
JAURIM - STAY WITH ME
LUCY - PLAY
The Black Skirts - My Little Lambs
Xdinary Heroes - Happy Death Day
▼Best Hip Hop & Urban Music（ベスト・ヒップホップ・アンド・アーバン・ミュージック賞）
BE'O - Counting Stars （Feat. Beenzino）
BIG Naughty - Beyond Love （Feat. 10CM）
j-hope （BTS）- MORE
Jay Park - GANADARA （Feat. IU）
ZICO – Freak
BE'O - Counting Stars （Feat. Beenzino）
BIG Naughty - Beyond Love （Feat. 10CM）
j-hope （BTS）- MORE
Jay Park - GANADARA （Feat. IU）
ZICO – Freak
▼Best Collaboration（ベストコラボレーション賞）
10CM, BIG Naughty - Just 10 centimeters
Crush - Rush Hour （Feat. j-hope of BTS）
Loco, Hwa Sa - Somebody!
PSY - That That （prod. & feat. SUGA of BTS）
Woo, meenoi - Ghosting （Prod. CODE KUNST）
10CM, BIG Naughty - Just 10 centimeters
Crush - Rush Hour （Feat. j-hope of BTS）
Loco, Hwa Sa - Somebody!
PSY - That That （prod. & feat. SUGA of BTS）
Woo, meenoi - Ghosting （Prod. CODE KUNST）
▼Best OST（ベストOST賞）
10CM - Drawer （Our Beloved Summer OST）
Jimin（BTS）, HA SUNG WOON - With you （Our Blues OST）
MeloMance - Love, Maybe （Business Proposal OST）
V （BTS）- Christmas Tree （Our Beloved Summer OST）
Wonstein - Your Existence （Twenty Five Twenty One OST）
10CM - Drawer （Our Beloved Summer OST）
Jimin（BTS）, HA SUNG WOON - With you （Our Blues OST）
MeloMance - Love, Maybe （Business Proposal OST）
V （BTS）- Christmas Tree （Our Beloved Summer OST）
Wonstein - Your Existence （Twenty Five Twenty One OST）
【動画】来日ステージ目前！ BTS・j-hopeからのメッセージ
『MAMA AWARDS』KARAが歴代ヒット曲メドレー披露へ Stray Kids、ITZY、TXTステージ内容発表
【写真100枚超】TXT、IVE、JO1ら『KCON』レッドカーペットに続々登場
【写真100枚超】LE SSERAFIM、INIら『KCON』レッドカーペット登場
KARA、7年ぶりカムバック日に『MAMA』出演決定 日本で新曲ステージ初披露へ
『MAMA AWARDS』KARAが歴代ヒット曲メドレー披露へ Stray Kids、ITZY、TXTステージ内容発表
【写真100枚超】TXT、IVE、JO1ら『KCON』レッドカーペットに続々登場
【写真100枚超】LE SSERAFIM、INIら『KCON』レッドカーペット登場
KARA、7年ぶりカムバック日に『MAMA』出演決定 日本で新曲ステージ初披露へ
おすすめ情報