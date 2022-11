パイ インターナショナルは12月23日に書籍『樋口真嗣特撮野帳 -映像プラン・スケッチ-』を刊行する。

『シン・ウルトラマン』『シン・ゴジラ』『巨神兵東京に現わる』『進撃の巨人』『西遊記』など特撮を制作する際に描かれた樋口真嗣のアイデアスケッチを集めた1冊。常に持ち歩くノートに描かれたひらめき、映像化のための模索と検証、イメージ画は、時にそのまま映像化され、時に撮影されずに終わっていく。

頭の中のイメージをスタッフと共有するために描かれたフィルムサイズの絵やスケッチを解説、さらに1万6千字以上のインタビューを掲載。作品ファンのだけでなく、映像クリエイター必携の1冊となる。

(C) 2022「シン・ウルトラマン」製作委員会

(C)円谷プロ

(C)2016 TOHO CO., LTD.

(C)2012 二馬力・G

関連キーワード エンタメ総合