日本テレビ系バラエティー番組『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』で誕生した伝説のユニット・ブラックビスケッツが、同局系年末音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』(12月3日放送、後7:00~10:54)で、約20年ぶりに復活することが29日、発表された。

メンバーは、南々見狂也(南原清隆)、天山ひろゆき(天野ひろゆき)、ビビアン(ビビアン・スー)の3人。1997年に1stシングル「スタミナ」でデビュー。99年に活動休止、2002年に限定的に復活した。『ベストアーティスト2022』本番に合わせて、普段は海外で活動しているビビアン・スーも、緊急来日する予定という。

披露するのは、当時140万枚を超えるセールスを記録し、1998年には『紅白歌合戦』でも披露され、今SNSで再び大ヒット中の「Timing~タイミング~」。果たして、当時のメンバーはそろってパフォーマンスすることができるのか。さらに、20年ぶりのパフォーマンスは、一体どんなパフォーマンスになるのか。

ブラックビスケッツの復活は同日放送の同局系『ヒルナンデス!』(月~金 前11:55)で生発表され、南原は「ビビアンとは十何年連絡を取ってなかったので、誰も連絡先がわからないから、インスタでDMを送った。そしたら連絡が来て、多分来られるだろうと」と説明。まだ3人そろって練習をしていないと明かしつつ、親子の皆さんが楽しめるようパフォーマンスを頑張るぞ!」と力強く語っていた。

また「Timing~タイミング~」など5タイトルを、12月3日に配信リリースすることも決定している。

■総合司会:櫻井翔

■司会:羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナ

