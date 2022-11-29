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福井で８６３人感染、２人死亡

2022年11月29日 14時22分 (11月29日 14時22分更新)
　福井県は２９日、８６３人の新型コロナウイルス感染と２人の死亡を確認したと発表した。県内の感染確認は計１３万８３７６人、死者は計１２０人になった。

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