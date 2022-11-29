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新型コロナウイルス禍で迎える年末年始で、県民らの５４％が「帰省も旅行もしない」と答えたことが、県が無...
11月29日
【福井】累計の死者１１８人に
県は二十八日、新たに三百人が新型コロナウイルスに感染し、患者一人が死亡したと発表した。新規感染者は前...
【福井】１２月２８日まで注意報を延長 県、接種会場に受験生枠
新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、杉本達治知事は二十八日の定例会見で、三十日までとしていた県独自...
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県内では二十八日、新たに千百二十四人の新型コロナウイルス感染が確認された。病床使用率は前日比１・３ポ...
【長野】病床使用率、初の７割超 県「軽・中等症用は８割近く」
県は二十八日、確保する新型コロナウイルス感染者の専用病床（五百三十一床）の使用率が二十七日午後八時時...
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