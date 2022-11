瀧澤謙太 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第16回は、61キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチで、井上直樹と対戦する瀧澤謙太。今年7月に予定されながら井上のケガにより一度は中止となった一戦の仕切り直しで、決着戦に挑む。

■瀧澤謙太 基本データ

名前:瀧澤謙太

出身地:日本 神奈川県

生年月日:1994年11月16日

身長:176cm

体重:61.0kg

所属:Fired Up Gym

Twitter:@mma_w

■プロフィール

小学3年生の時に空手で全国三位という結果を残す。高校ではレスリング部に所属し、高校卒業後はリバーサルジム東京スタンドアウトでMMAの練習を本格的に始める。プロデビューとなった14年5月のTTF CHALLENGEでの古間木崇宏戦では2RパウンドによるTKO負けと苦杯をなめる。その後はPANCRAESで飯嶋重樹、統好、COROらと対戦し4試合連続KO勝利を飾った。16年1月のPANCRASEでアラン“ヒロ”ヤマニハと対戦すると逆転負けを喫し連勝ストップとなった。

17年8月のDEEPとの対抗戦で北田俊亮にTKO勝ちを収める。同年11月のアレッシャンドリ・シルニ戦では負傷によるTKO負けを喫したが、翌18年にはハルク大城、TSUNEを撃破し2連勝をあげる。19年3月にはバンタム級暫定王者ハファエル・シウバへの挑戦権を得るも、1Rにリアネイキドチョークで一本負けし、王座奪取とはならなかった。しかし、19年11月の PANCRASEで修斗世界フライ級2位の石井逸人に跳びヒザ蹴りをヒットさせ劇的なTKO勝利で復活を遂げる。

RIZINデビュー戦となった20年9月のRIZIN.24では金太郎に判定勝ちを収め、連戦となった11月大会では修斗王者の扇久保博正と対戦。最後まで気持ちを切らさず闘いきるも判定で敗れる。再びチャンスを得て連続参戦となった大みそかはバンタム級四天王の一人・佐々木憂流迦に判定負けを喫し2連敗となった。

しかし、バンタム級JAPANグランプリ参戦のチャンスを得ると21年6月の1回戦で足関十段・今成正和と対戦すると難無く判定勝利を挙げ、9月のGP2回戦では元谷友貴にパンチ連打で1R・TKO勝ちを収めた。大晦日の準決勝ではその打撃を武器に優勝候補筆頭の朝倉海とフルラウンド戦うも判定負けによりGP敗退となった。その悔しさをバネに元UFCファイターの井上直樹を下し、バンタム級トップ戦線へ躍り出たい。

■RIZIN戦績

・2020.09.27 Yogibo presents RIZIN.24

WIN vs 金太郎 3R 判定(1-2)

・2020.11.21 Yogibo presents RIZIN.25

LOSE vs 扇久保博正 3R 判定(3-0)

・2020.12.31 Yogibo presents RIZIN.26

LOSE vs 佐々木憂流迦 3R 判定(3-0)

・2021.06.27 Yogibo presents RIZIN.29

WIN vs 今成正和 3R 判定(3-0)

・2021.09.19 Yogibo presents RIZIN.30

WIN vs 元谷友貴 1R 2分27秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)

・2021.12.31 Yogibo presents RIZIN.33

LOSE vs 朝倉海 3R 判定(3-0)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

関連キーワード その他