大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第15回は、61キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチに出場する、井上直樹。今年7月に予定されながら井上のケガにより一度は中止となった瀧澤謙太との決着戦に挑む。

■井上直樹 基本データ

名前:井上直樹

出身地:日本 愛知県

生年月日:1997年6月14日

身長:173cm

体重:61.0kg

所属:セラ・ロンゴ・ファイトチーム

Twitter:@NaokiInoueMMA

■プロフィール

地元・愛知県豊橋市の名門・空手道白心会で姉・魅津希と共に格闘技を始める。総合格闘技のほか、キックボクシングやシュートボクシング、ブラジリアン柔術のアマチュア大会に参戦し経験を積む。15年2月のDEEPフューチャーキングトーナメント2014でプロデビューを果たすと、2試合連続一本勝ちで優勝し、以降、カン・サトー、島袋力、柴田“MONKEY”有哉、安谷屋智弘らを破り10連勝を飾る。

17年4月に日本人最年少となる19歳でUFCと契約し、同年6月のカールス・ジョン・デ・トーマス戦でUFCデビューを果たすと終始寝技で圧倒し、フルマークの判定勝ちを収める。怪我により約1年ぶりとなった18年6月の復帰戦ではマット・シュネルと対戦するも僅差で敗れ、キャリア初黒星喫する。

その後はUFCフライ級廃止の余波を受け、UFCを離れると19年2月にCFFCに参戦し、当時のCFFCフライ級王者のショーン・サンテラと対戦。しかし、判定負けを喫し2連敗となった。19年12月のDEEPでの北田俊亮と対戦すると1R中盤にRNCで一本勝ちを収め、世界を経験した強さを見せつけた。

RIZIN初参戦となった20年2月のRIZIN.21ではトレント・ガーダムをフルマークで下し、デビュー戦を勝利で飾ると、同年8月のRIZIN.22では渡部修斗と対戦し、相手の得意技であるRNCで一本勝ちを収め、その年末には元谷友貴からも一本勝ちをあげた。21年6月のバンタム級JAPANグランプリ1回戦はベテラン石渡伸太郎と対戦すると1RにTKO勝ちを収め、同年9月のGP2回戦では剛腕の金太郎相手に判定勝利を挙げる。

多くの関係者から優勝候補大本命の声も多かったが、その年末の準決勝では打投極を得意とする扇久保博正にまさかの判定負けを喫し、GP敗退となった。しかし、そのスキルは全局面でハイレベルであることに変わりはない。同じくGP準決勝で敗退した瀧澤謙太相手に格の違いを見せつけ、再起戦を勝利で飾りたい。

■RIZIN戦績

・2020.02.22 RIZIN.21

WIN vs トレント・ガーダム 3R 判定(0-3)

・2020.08.09 RIZIN.22 - STARTING OVER -

WIN vs 渡部修斗 1R 1分40秒(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

・2020.12.31 Yogibo presents RIZIN.26

WIN vs 元谷友貴 1R 3分00秒(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

・2021.06.13 Yogibo presents RIZIN.28

WIN vs 石渡伸太郎 1R 1分58秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)

・2021.09.19 Yogibo presents RIZIN.30

WIN vs 金太郎 3R 判定(3-0)

・2021.12.31 Yogibo presents RIZIN.33

LOSE vs 扇久保博正 3R 判定(3-0)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

