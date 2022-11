19日放送の『CDTV ライブ!ライブ!クリスマス4時間スペシャル』に出演する(上段左から)ウタ from ウタワールド、Official髭男dism、SEKAI NO OWARI、back number、Mrs. GREEN APPLE

TBS系で12月19日に放送される『CDTVライブ!ライブ!クリスマス4時間SP』(後7:00~後10:57)の第1弾出演アーティストとして、Official 髭男dism、back number、SEKAI NO OWARI、Mrs. GREEN APPLE、ウタ from ウタワールドの出演が発表された。

Official 髭男dismは、社会現象にもなっている川口春奈が主演を務めるフジテレビ系連続ドラマ『silent』の主題歌「Subtitle」と、話題のテレビアニメ『SPY×FAMILY』のオープニング主題歌「ミックスナッツ」を披露する。

back numberは、ボーカル・清水依与吏が人気曲「ヒロイン」をテレビ初披露となる弾き語りで披露。さらにNHK連続テレビ小説『舞いあがれ!』の主題歌「アイラブユー」、人気曲「怪盗」をここでしか見られないSP歌唱で披露する。

SEKAI NO OWARIは、今年“踊ってみた”動画が大流行した「Habit」のスペシャルパフォーマンスに加え、この季節のマストソング「silent」も熱唱。Mrs. GREEN APPLEは、SNSで大バズリの「ダンスホール」に加え、二宮和也が主演を務める映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌「Soranji」も披露する。

そして、『CDTVライブ!』のステージにウタ from ウタワールド(声:名塚佳織 歌:Ado)が登場。大ヒット上映中の『ONE PIECE FILM RED』の主題歌Ado「新時代」に加え、「私は最強」「風のゆくえ」の3曲を圧巻の歌声で魅せる。

次回の出演アーティスト発表は、朝の情報番組『THE TIME,』(12月5日放送)内で行われる。

■出演アーティスト・歌唱曲(※50音順)

ウタ from ウタワールド(声:名塚佳織 歌:Ado)「風のゆくえ」「新時代」「私は最強」

Official 髭男dism「Subtitle」「ミックスナッツ」

SEKAI NO OWARI「silent」「Habit」

back number「アイラブユー」「怪盗」「ヒロイン」

Mrs. GREEN APPLE「Soranji」「ダンスホール」

