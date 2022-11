ジュニア・タファ(C)RIZIN FF

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第14回は、120キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチに出場する、オーストラリア人ファイターのジュニア・タファ。大みそかではRIZIN日本人ヘビー級のエースとなったスダリオ剛と対戦する。

■ジュニア・タファ 基本データ

名前:ジュニア・タファ

出身地:オーストラリア

生年月日:1996年9月21日

身長:191cm

体重:107.0kg

所属:NTG fight gym-Team Tafa , Team Juggernaut

Twitter:@JuniorTafa

■プロフィール

祖父、叔父がボクシングのチャンピオン、そして兄はUFCで活躍するジャスティン・タファという格闘一家の三男として生まれる。かつて『K-1 WORLD GP』の世界トーナメントを制覇したマーク・ハントを彷彿させる剛腕とルックスがマーク・ハントの目に留まり、17歳の時にスカウトされ、マーク・ハントのチームの一員となる。レイ・セフォーやランディ・クートゥアらレジェンドとトレーニングを共にし、18歳からローカルプロモーションでムエタイ、キックボクシングの経験を積むと、17年10月にはGLORYに参戦を果たす。ヘビー級期待の新星として注目を集め、そのデビュー戦を1R・TKO勝利を飾る。

しかし、その後は2連敗し、再起戦となった18年7月のアンソニー・マクドナルド戦では1Rに3ノックダウンを奪うと、続く9月のヘイズ・ウィルソン戦でも1RにTKO勝ちと2連勝を飾り再起を果たした。その後は勝ち負けを繰り返したが、22年7月にBeatdown Promotionsで関野大成相手にMMAデビューすると、1RにパンチによるTKO勝ちを収め、続く8月にはHex Fight Seriesでケルビン・フィシャルをパンチで下し、MMA2連勝を挙げる。22年9月にはボクシングの試合もこなし、TKO勝利を収めている。

へビー級とは思えないスピードとスタミナ、そしてその剛腕から放たれる豪快なパンチでド派手なKO劇を演じ、勝利を掴みたい。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

関連キーワード その他