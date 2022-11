スダリオ剛 (C)ORICON NewS inc.

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第13回は、120キロ契約のMMA(総合格闘技)ルールのワンマッチに出場する、日本人ヘビー級のエースに成長したスダリオ剛。大みそかではオーストラリアからの刺客のジュニア・タファと対戦する。

■スダリオ剛 基本データ

名前:スダリオ剛

出身地:日本 栃木県

生年月日:1997年5月13日

身長:190cm

リーチ:193cm (76inc)

体重:115.0kg

所属:HI ROLLERS ENTERTAINMENT / PUREBRED

Twitter:@TSUYOSHIKAMIYA3

■プロフィール

幼少の頃はサッカー、空手、バスケットボール、ボクシングと、さまざまなスポーツを経験。なかでもバスケットボールは、現在NBAのウィザーズで活躍する八村塁のライバルとして鎬を削り、抜群の運動神経を見せていた。13年に貴乃花部屋に入門。同年3月場所で初土俵を踏んだ。15年3月には幕下に昇進し、18年の3月場所で新十両昇進を決めた。史上初の双子関取となったことで、将来を嘱望されていたが、問題を起こしたために19年に引退。

その後は、自らを見つめ直し、改めて格闘家として生きることを決意。もともと類まれな運動神経を持っていることに加え、趣味はトレーニングと公言するほど練習が好きなこともあり、力士時代から約50kgの減量に成功。シャープな肉体に変貌を遂げる。MMAデビュー戦となった20年9月のRIZIN.24でプロレスラーのディラン・ジェイムス相手にヘビー級とは思えない積極的な動きで攻め、ドクターストップによるTKO勝利し、その大晦日のRIZIN.26では百戦錬磨の超人・ミノワマンにカーフキックを効かせ、崩れたところに鉄槌で追撃しレフェリーストップによるTKO勝ちを収めた。

21年3月の名古屋大会ではプロレスラー宮本和志を1Rわずか8秒でマットに沈め3連勝を飾る。その試合後に渡米し、ヘビー級の猛者たちとの強化合宿を敢行。帰国後初の試合となった同年6月の東京ドーム大会では柔術黒帯のシビサイ頌真に3Rにリアネイキッドチョークを極められ初黒星となった。その悔しさを胸に再び渡米し、世界のトップファイターと鎬を削るとMMAファイターとしての強さを身につけて帰国。同年10月の横浜大会では米兵のSAINT相手に1Rに左ボディからの右フックで再起戦を白星で飾った。しかしその後は練習中に怪我を負い、手術とリハビリでしばらく試合から遠ざかっていた。

約9ヵ月ぶりの参戦となった22年7月のRIZIN.37で4連勝中の関根“シュレック”秀樹をカウンターのフックでマットに沈め、続く22年10月のRIZIN.39では無敗のヤノス・チューカス相手にグラウンドの膝蹴りでTKO勝利し、復帰2連勝を飾った。

今大会もその圧倒的な強さで秒殺し、世界にその存在をアピールしたい。

■RIZIN戦績

・2020.09.27 Yogibo presents RIZIN.24

WIN vs ディラン・ジェイムス 1R(終了時) TKO ドクターストップ

・2020.12.31 Yogibo presents RIZIN.26

WIN vs ミノワマン 1R 3分19秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2021.03.21 Yogibo presents RIZIN.27

WIN vs 宮本和志 1R 0分08秒 KO(スタンドパンチ)

・2021.06.13 Yogibo presents RIZIN.28

LOSE vs シビサイ頌真 3R 1分38秒 S(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

・2021.10.24 Yogibo presents RIZIN.31

WIN vs SAINT 1R 1分51秒 KO(スタンドパンチ)

・2022.07.31 湘南美容クリニック presents RIZIN.37

WIN vs 関根“シュレック”秀樹 1R 0分53秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.10.23 湘南美容クリニック presents RIZIN.39

WIN vs ヤノス・チューカス 2R 0分30秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドでの膝蹴り)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

関連キーワード その他