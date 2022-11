伊澤星花(C)RIZIN FF

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第11回は、「RIZIN WORLD GP2022 スーパーアトム級トーナメント」決勝に出場する、伊澤星花。現役のスーパーアトム級の王者であり、トーナメント開催を希望した張本人として、大みそかの決勝ではパク・シウと対戦し、勝利して2冠を狙う。

■伊澤星花 基本データ

名前:伊澤星花

出身地:日本 栃木県

生年月日:1997年11月1日

身長:160cm

リーチ:162.5cm (64inc)

体重:49.0kg

所属:フリー

Twitter:@starflower2525

■プロフィール

現・RIZINスーパーアトム級王者、DEEP JEWELSストロー級王者。幼少の頃より柔道、レスリングを始め、レスリングで全国中学生選手権優勝、高校2年生の時に柔道でインターハイ3位、全日本女子相撲選手権準優勝という実績を持つ。大学院に進学後に本格的に総合格闘家へ転向すると、20年10月のDEEP JEWELSでARAMI相手にMMAデビューを果たし、デビュー戦とは思えない動きで序盤から相手をコントロールしてフルマークの判定勝ちを収める。

続く11月にはグラップリングマッチで柔術家のSAKURAと対戦し圧勝。12月にはチャンピオンの本野美樹との対戦というビッグチャンスが巡ってくると、なんとプロ2戦目で王者・本野から判定勝ちを収めるなど脅威の新人として一気に注目の的となった。そして、21年6月に本野とベルトを賭けて再戦が組まれると、1Rにアームバーによる一本勝ちを収め、デビューからわずか8ヶ月、3戦目でチャンピオンに輝くという快挙を成し遂げた。

10月にはハム・ソヒの元同門でスタンドを得意とするパク・シウと対戦し、途中でパクの反則行為により顔面を腫らすも、打撃にタックルを織り交ぜてテイクダウンに成功するとグラウンドでも終始コントロールに成功し判定勝ちを収めた。

RIZINデビュー戦となった21年大晦日に王者・浜崎相手に真っ向勝負に挑み、圧倒的な強さで2RにTKO勝ちを収める番狂わせを演じた。22年4月大会では浜崎の持つベルトを賭けた再戦が決定し、フルマークの判定勝ちを収め王座獲得に成功すると、その試合のマイクでGP開催を直訴。22年7月のGP一回戦ではブラジルの寝技師・ラーラ・フォントーラからきっちり一本を獲り二回戦へ。同年9月大会での二回戦ではウクライナの新鋭・アナスタシア・スヴェッキスカにアームバーを極め決勝へ駒を進めた。

約1年2ヵ月ぶりの再戦となる今大会でパク・シウに圧勝し、王者の強さを見せつけ世界へその存在をアピールしたい。

■RIZIN戦績

・2021.12.31 Yogibo presents RIZIN.33

WIN vs 浜崎朱加 2R 2分50秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.04.17 湘南美容クリニック presents RIZIN.35

WIN vs 浜崎朱加 3R 判定 (0-3)

・2022.07.31 湘南美容クリニック presents RIZIN.37

WIN vs ラーラ・フォントーラ 1R 3分47秒 SUB(タップアウト:フロントチョーク)

・2022.09.25 The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38

WIN vs アナスタシア・スヴェッキスカ 2R 4分56秒 SUB(タップアウト:アームバー)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

