ガジ・ラバダノフ(C)RIZIN FF

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第10回は、RIZINとの全面対抗戦に挑むアメリカの団体『Bellator(ベラトール)』から、ガジ・ラバダノフ。現在Bellatorライト級ランキング10位で、大みそかには対抗戦のラストカードとしてRIZINの武田光司と対戦する。

■ガジ・ラバダノフ 基本データ

名前:ガジ・ラバダノフ

出身地:ロシア

生年月日:1993年7月1日

身長:175cm

所属:MAMISHEV TEAM

■プロフィール

ハビブ・ヌルマゴメドフの刺客として今回の対抗戦に送り込まれてきた元Eagle FCライト級王者。13年2月にローカルプロモーションでプロデビューし、2試合連続一本勝ちを収めると、14年には8月、9月と2試合連続TKO勝利を飾り、15年にはWMMAA世界大会に参戦して見事優勝を果たす。

その後はFight Night GlobalやPFLで連勝し、20年2月のGFCでブラジルのジョアオ・パウロ・シルバとの王座決定戦を制し、GFCライト級王者に輝いた。GFCがヌルマゴメドフに買収されEagle FCになったことで自動的にEagle FC王者となる。

その12月のEagle FC30でメディ・ダカエフ相手に初防衛戦を迎えるも判定負けを喫し、王座陥落となったが21年2月のEFCで勝利を挙げると、その後はBellatorに移籍し、これまでにダニエル・キャリー、ジェイ・ジェイ・ウィルソン、ボビー・キングに3連勝を挙げ、現在Bellatorライト級ランキング10位につけている(22年11月現在)。

今回の対抗戦にはヌルマゴメドフもセコンドとして、またチームBellatorのキャプテンとして帯同するだけに絶対に負けられない戦いになるだろう。格闘技大国のダゲスタンで培った技術とフィジカルの強さを武田相手に証明したい。

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

