堀口恭司(C)RIZIN FF

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第9回は、RIZINとの全面対抗戦に挑むアメリカの団体『Bellator(ベラトール)』から、“最強のMade in Japan”こと堀口恭司。RIZIN&Bellatorのバンタム級で二団体同時制覇という偉業を達成し、現在もRIZINバンタム級チャンピオンでありながら、大みそかはBellator軍としてRIZINの扇久保博正と対戦する。

■堀口恭司 基本データ

名前:堀口恭司

出身地:日本 群馬県

生年月日:1990年10月12日

身長:165cm

リーチ:169cm (66.5inc)

体重:61.0kg

所属:アメリカン・トップチーム

Twitter:@kyoji1012

■プロフィール

伝統派空手をバックボーンに持ち、修斗でMMAの実績を積み重ねる。その後13年にUFCデビューすると4連勝を飾り、UFCのトップランキングに名を連ねた。しかし、日本格闘技を盛上げたいと17年3月にRIZIN電撃参戦を発表。

RIZIN初戦となった4月大会では元谷友貴を相手に圧勝し、同年のバンタム級GPに参戦すると、所英男、ガブリエル・オリベイラをKO葬。大みそかの準決勝ではマネル・ケイプから肩固めでタップを奪い、決勝戦では4年半ぶりに石渡伸太郎と再戦。雪辱に燃える石渡を粉砕し、全試合KO・一本勝利の完全優勝を果す。その後もイアン・マッコール、扇久保博正を破ると18年9月にはキックボクシングルールで那須川天心との“世紀の一戦”が実現し、熱戦を繰り広げた。その大みそかにはRIZINバンタム級タイトルマッチでBellatorのバンタム級王者ダリオン・コールドウェルと対戦し、3Rにフロントチョークを極め初代王者に輝く。

19年4月には元UFCランカーのベン・ウィンに圧巻の1R・KO勝利を収め、続く6月にはBellator世界バンタム級タイトルを賭けてNYのマディソン・スクエア・ガーデンでダリオン・コールドウェルとの再戦に臨むと、3-0の判定勝利を挙げ、史上初となる二団体同時制覇という偉業を達成。しかし、19年8月大会で朝倉海と対戦するとまさかの自身初のKO負けを喫し、その後は怪我により長期欠場となったためRIZINとBellatorのベルトを返上。復帰戦となった20年大晦日に朝倉海と再戦すると1RにTKO勝利を挙げ、王座奪還に成功。

しかし、その後はコロナ禍で中々試合ができないことを主な理由にBellatorに定期参戦することを発表。21年12月にセルジオ・ペティスとのタイトルマッチに挑み、3Rまでリードしていたが、4RにバックブローによるKO負けとなった。再起戦となった22年4月のBellatorバンタム級GP1回戦ではパトリック・ミックスに判定負けを喫してしまい、自身初の2連敗。9月には1年9ヵ月ぶりにRIZINのリングに舞い戻ると金太郎相手にその強さを見せつけ完全復活を果たした。

今回の対抗戦ではフライ級での参戦が決定し、Bellator代表として扇久保博正を再び返り討ちにする。

■RIZIN戦績

・2017.4.16 RIZIN 2017 in YOKOHAMA - SAKURA -

WIN vs 元谷友貴 2R判定 3-0

・2017.7.30 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 1st ROUND -夏の陣-

WIN vs 所英男 1R 1分49秒 TKO(レフェリーストップ)

・2017.12.29 RIZIN.8 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント2nd ROUND

WIN vs ガブリエル・オリベイラ 1R 4分30秒 TKO(レフェリーストップ)

・2017.12.31 RIZIN.9 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント&女子スーパーアトム級トーナメントFinal ROUND

WIN vs マネル・ケイプ 3R 4分27秒 肩固め

・2017.12.31 RIZIN.9 RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2017 バンタム級トーナメント&女子スーパーアトム級トーナメントFinal ROUND

WIN vs 石渡伸太郎 2R 0分14秒 KO

・2018.5.6 RIZIN.10

WIN vs イアン・マッコール 1R 0分9秒 KO(左フック)

・2018.7.29 RIZIN.11

WIN vs 扇久保博正 2R 判定 3-0

・2018.9.30 RIZIN.13

LOSE vs 那須川天心 3R 判定 3-0

・2018.12.31 Cygames presents RIZIN.14

WIN vs ダリオン・コールドウェル 3R 1分13秒 TO(フロントチョーク)

・2019.4.21 RIZIN.15

WIN vs ベン・ウィン 1R 2分53秒 KO

・2019.8.18 GOOD SPEED presents RIZIN.18

LOSE vs 朝倉海 1R 1分08秒 KO(スタンドパンチ)

・2020.12.31 Yogibo presents RIZIN.26

WIN vs 朝倉海 1R 2分48秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2022.09.25 The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38

WIN vs 金太郎 2R 2分59秒 SUB(テクニカルサブミッション:肩固め)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

関連キーワード その他