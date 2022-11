扇久保博正(C)RIZIN FF

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第4回は、アメリカの団体『Bellator(ベラトール)』との全面対抗戦に出場する、RIZINバンタム級JAPAN GP王者の扇久保博正。大みそかにはBellator軍としてRIZINに殴り込みに来る堀口恭司とフライ級で対戦する、

■扇久保博正 基本データ

名前:扇久保博正

出身地:日本 岩手県

生年月日:1987年4月1日

身長:160cm

リーチ:163cm (64.2inc)

体重:61.0kg

所属:パラエストラ松戸

Twitter:@Hiromasa0401

■プロフィール

07年にプロデビューし、修斗では数々のタイトルを獲得してきた。13年に修斗世界フェザー級のベルトを賭けて堀口恭司と対戦すると、2Rにスリーパーホールドを極められ王座から陥落。復活を賭けて臨んだ14年のVTJフライ級トーナメントでは見事優勝を飾り、16年には修斗世界フライ級のタイトルも獲得し史上2人目の修斗世界王座の2階級制覇を達成した。16年にTUFに参加すると、決勝まで勝ち上がったが僅差の判定で敗戦しUFCへの挑戦は夢半ばで終わる。

初参戦となった18年7月のRIZIN.11で5年越しに堀口とのリベンジマッチが実現したが、堀口の強さを前に判定負けを喫した。19年7月には元谷友貴と死闘を繰り広げ判定勝ちを収めると、その大晦日には石渡伸太郎との激闘を制し、“修斗”最強を証明すると同時に、第2代RIZINバンタム級チャンピオンとなったマネル・ケイプへの挑戦権を獲得。しかし20年3月にマネルがUFCへ移籍すると共にベルトが返上されたため、その空位となった王座を賭け、同年8月大会で朝倉海との対戦が決定。しかし、1R終盤に右アッパーから跳びヒザで崩れたところに最後はサッカーボールによるTKO負けとなり王座戴冠ならなかった。

再起戦となった11月大会で瀧澤謙太にフルマークの判定勝ちを収める。21年6月のバンタム級JAPAN GP1回戦で春日井“寒天”たけしと約7年ぶりに再戦し、1Rに拳を骨折しながらも勝利すると、9月のGP2回戦では大塚隆史と熱戦を繰り広げ判定勝ちを収めた。大晦日に準決勝で優勝候補の呼び声が高い井上直樹相手に総合力の高さを見せつけ、決勝では朝倉海と対戦し、最後まで諦めないその根性で優勝そしてリベンジを果たす。

22年9月大会のキム・スーチョル戦ではお互いに譲らない攻防が続き、最後は判定で敗れはしたが、今回は階級を下げてRIZIN代表として対抗戦に参戦、そして堀口との3度目の対戦が決定した。このチャンスをものにし、堀口へのリベンジを果たしたい。

■RIZIN戦績

・2018.7.29 RIZIN.11

LOSE vs 堀口恭司 2R 判定 3-0

・2019.7.28 RIZIN.17

WIN vs 元谷友貴 3R 判定(2-1)

・2019.12.31 RIZIN.20

WIN vs 石渡伸太郎 3R 判定(1-2)

・2020.08.10 RIZIN.23 - CALLING OVER -

LOSE vs 朝倉海 1R 4分31秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)

・2020.11.21 Yogibo presents RIZIN.25

WIN vs 瀧澤謙太 3R 判定 (3-0)

・2021.06.13 Yogibo presents RIZIN.28

WIN vs 春日井“寒天”たけし 3R 判定 (3-0)

・2021.09.19 Yogibo presents RIZIN.30

WIN vs 大塚隆史 3R 判定 (3-0)

・2021.12.31 Yogibo presents RIZIN.33

WIN vs 井上直樹 3R 判定 (3-0)

WIN vs 朝倉海 3R 判定 (0-3)

・2022.09.25

The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38

LOSE vs キム・スーチョル 3R 判定 (0-3)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

関連キーワード その他