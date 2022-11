『スター・ウォーズ』1作目からC-3POを演じたアンソニー・ダニエルズ (C)ORICON NewS inc.

ORICON NEWSではこのほど、世代や国境を越え世界中で愛されている「スター・ウォーズ」シリーズで、帝国軍に立ち向かった《反乱軍》側で印象に残っているキャラクターについてアンケート調査(オリコン・モニターリサーチ会員を実施。その結果10代~60代以上まで、すべての世代を制した「C-3PO」が総合1位に輝いた。

奇しくも、千葉・幕張メッセで開催中の『東京コミックコンベンション2022』(27日まで)のために、C-3POを演じた俳優アンソニー・ダニエルズが来日しており、直接、本人に結果を伝えることができた。

アンソニー・ダニエルズからは「C-3POがNo.1に選ばれたなんて、私もうれしいです。スター・ウォーズのファンでいてくれてありがとうございます。May the Force be with you. Always」と、ファンにメッセージを送った。

今年の『東京コミコン』は、2019年以来の3年ぶりとなるリアル開催での実施となり、ほかにヘイデン・クリステンセン、ジェームズ・マカヴォイ、クリストファー・ロイドら豪華セレブが来日し、サイン会などでファンと交流。「スター・ウォーズ」や「マーベル」「DC」などの物販も行っているほか、会場では、映画『トップガン』(1986年)の撮影で使用した小道具のパイロットヘルメットやオフィサーキャップの展示なども行っている。当日券も発売。

