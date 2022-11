日本テレビ系年末音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』(12月3日放送、後7:00~10:54)の出演アーティスト第3弾、目玉企画が発表された。

King Gnuは2年ぶりに出演し、新曲「Stardom」を披露。ポルノグラフィティは通算18回目の出演で、ゾンビに扮したダンサーとの生コラボを行い、初出演のStray Kidsは「MANIAC -Japanese ver.-」を歌唱する。

人気ドラマ『梨泰院クラス』と『六本木クラス』の歌で夢の日韓コラボが実現し、韓国語版を歌うGahoと、日本語版を歌うTHE BEAT GARDENが、あのヒット曲を奇跡のコラボ歌唱。来日中のSEVENTEENは、名古屋ドームから生中継で「DREAM」をパフォーマンスする。

視聴者参加企画では、なにわ男子が「王道胸キュンVS無茶振り ファンサービス対決」企画を実施。パフォーマンス中にデータ放送で、メンバーにやってほしいファンサービスを選んでdボタンをプッシュし、リアルタイムで投票数の多かったファンサービスをメンバーが実施する。

そのほか、STU48、Da-iCE、&TEAM、THE RAMPAGE、ジェジュン、中島美嘉、BE:FIRST、FANTASTICS、宮本浩次、LE SSERAFIMといった豪華アーティストも次々と出演を果たす。

■『ベストアーティスト』出演者(11月26日午後5時時点 五十音順)

Ado

AKB48

STU48

A.B.C-Z

&TEAM

KAT-TUN

Gaho、

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

King & Prince

King Gnu

櫻坂46

THE RAMPAGE

ジェジュン

Stray Kids

SixTONES

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

SEVENTEEN

Da-iCE

中島美嘉

なにわ男子

NiziU

乃木坂46

Perfume

THE BEAT GARDEN

日向坂46

BE:FIRST

FANTASTICS

福山雅治

Hey! Say! JUMP

ポルノグラフィティ

MISIA

宮本浩次

ゆず

緑黄色社会

LE SSERAFIM

関連キーワード 音楽