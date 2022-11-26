『ベストアーティスト』なにわ男子が視聴者参加のファンサービス企画 出演者第3弾発表
2022年11月26日 17時00分 (11月26日 19時05分更新)
日本テレビ系年末音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2022』（12月3日放送、後7：00～10：54）の出演アーティスト第3弾、目玉企画が発表された。
King Gnuは2年ぶりに出演し、新曲「Stardom」を披露。ポルノグラフィティは通算18回目の出演で、ゾンビに扮したダンサーとの生コラボを行い、初出演のStray Kidsは「MANIAC -Japanese ver.-」を歌唱する。
人気ドラマ『梨泰院クラス』と『六本木クラス』の歌で夢の日韓コラボが実現し、韓国語版を歌うGahoと、日本語版を歌うTHE BEAT GARDENが、あのヒット曲を奇跡のコラボ歌唱。来日中のSEVENTEENは、名古屋ドームから生中継で「DREAM」をパフォーマンスする。
視聴者参加企画では、なにわ男子が「王道胸キュンVS無茶振り ファンサービス対決」企画を実施。パフォーマンス中にデータ放送で、メンバーにやってほしいファンサービスを選んでdボタンをプッシュし、リアルタイムで投票数の多かったファンサービスをメンバーが実施する。
そのほか、STU48、Da-iCE、＆TEAM、THE RAMPAGE、ジェジュン、中島美嘉、BE:FIRST、FANTASTICS、宮本浩次、LE SSERAFIMといった豪華アーティストも次々と出演を果たす。
■『ベストアーティスト』出演者（11月26日午後5時時点 五十音順）
Ado
AKB48
STU48
A.B.C-Z
＆TEAM
KAT-TUN
Gaho、
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
King ＆ Prince
King Gnu
櫻坂46
THE RAMPAGE
ジェジュン
Stray Kids
SixTONES
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
SEVENTEEN
Da-iCE
中島美嘉
なにわ男子
NiziU
乃木坂46
Perfume
THE BEAT GARDEN
日向坂46
BE:FIRST
FANTASTICS
福山雅治
Hey! Say! JUMP
ポルノグラフィティ
MISIA
宮本浩次
ゆず
緑黄色社会
LE SSERAFIM
Ado
AKB48
STU48
A.B.C-Z
＆TEAM
KAT-TUN
Gaho、
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
King ＆ Prince
King Gnu
櫻坂46
THE RAMPAGE
ジェジュン
Stray Kids
SixTONES
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
SEVENTEEN
Da-iCE
中島美嘉
なにわ男子
NiziU
乃木坂46
Perfume
THE BEAT GARDEN
日向坂46
BE:FIRST
FANTASTICS
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ゆず
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