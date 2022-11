キム・スーチョル(C)RIZIN FF

第3回は、アメリカの団体『Bellator(ベラトール)』との全面対抗戦に出場する、RIZINファイターのキム・スーチョル。大みそかにはBellator元フェザー級チャンピオンのフアン・アーチュレッタと対戦する。

■キム・スーチョル 基本データ

名前:キム・スーチョル

出身地:韓国

生年月日:1991年12月10日

身長:170cm

リーチ:170cm (67inc)

体重:65.5kg

所属:ROAD GYM WONJU MMA

■プロフィール

高校2年の時から総合格闘技を始めると、1年足らずで日本のプロモーションRISING ONのフェザー級チャンピオンを獲得するなど活躍して来た。以後、ROAD FCが誕生してからは主戦場としながら並行して ONE FCでも経験を積む。12年6月のONE FCでは佐藤将光と対戦し、1RにパンチによるTKO勝ちを収めると、続く8月のONE FCではケビン・ベリンゴンを判定で下す。

13年10月の初代バンタム級チャンピオン決定戦で絶対的に不利だと言われた相手のレアンドロ・イッサに2RにTKO勝ちを収め、王座獲得に成功した。13年8月の初防衛戦でビビアーノ・フェルナンデスとの激闘の末に判定で敗れ王座陥落となったが、14年からは手塚基伸やUFC出身の田村一聖、中原太陽ら強豪から打撃、寝技で勝利を収め4連勝を挙げる。

15年の年末のRIZIN旗揚げ大会でマイケ・リニャーレス相手に判定勝ちを収めると、その後も連勝を重ね1つのドローを挟み9連勝を挙げる。しかし、17年12月に突如引退を表明したが、19年にROAD FCで中山巧、清水俊一とのグラップリングマッチ試合を経て、20年にMMA復帰を宣言するもコロナによるパンデミックで復帰戦が遠のいていた。21年9月のROAD FCのフェザー級王座決定戦で復帰を果たすもパク・ヘジン相手に1Rにギロチンによる一本負けを喫する。

再起戦となった22年5月のパク・ヘジン相手との再戦では2Rにダウンを奪うとそのままパウンド連打でKO勝利を挙げ、リベンジを果たすとともにベルト獲得に成功。22年9月のRIZIN.38で約6年9ヵ月振りにRIZINへ参戦を果たすとバンタム級GP覇者の扇久保博正に総合力の高さをみせつけ勝利を飾る。

今回はRIZIN代表として対抗戦に参戦が決まり、フアン・アーチュレッタ相手に韓国最強と言われるその強さで封じ込める。

■RIZIN戦績

・2015.12.31 IZAの舞

WIN vs マイケ・リニャーレス 3R判定(3-0)

・2022.09.25

The Battle Cats presents 超RIZIN / 湘南美容クリニック presents RIZIN.38

WIN vs 扇久保博正 3R 判定 (0-3)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

