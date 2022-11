クレベル・コイケ(C)RIZIN FF

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第2回は、アメリカの団体『Bellator(ベラトール)』との全面対抗戦に出場する、RIZINフェザー級王者のクレベル・コイケ。大みそかはBellatorフェザー級王者のパトリシオ・ピットブルとの“現役王者対決”に挑む。

■クレベル・コイケ 基本データ

名前:クレベル・コイケ

出身地:ブラジル

生年月日:1989年10月16日

身長:178cm

リーチ:183cm (72inc)

体重:66.0kg

所属:ボンサイ柔術

Twitter:@KoikeKleber

■プロフィール

元KSWフェザー級王者、元REBEL FCフェザー級王者。14歳で来日し柔術を始めるとソウザ兄弟と共にボンサイ柔術で技を磨き上げ、08年9月Club DEEP浜松でMMAデビュー。そこから3試合連続で一本勝ちを収める。09年6月のDEEPではISEに判定負けを喫し、再起戦となった8月のDEEP大阪では前田吉朗と対戦するもローブローによる反則負けで2連敗を喫する。

翌9月のDEEP浜松では藤井嵩士相手にKO勝利を収め、10月のDEEPでは北田俊亮に初の一本負けを喫してしまう。しかし、その後の約4年間は1つのドローを挟み、DEEP、HEAT、REAL等で11連勝を挙げる。15年2月にはポーランドの団体KSWに参戦をすると、アンゾル・アジエフから三角締めによる一本勝ちを収めた。15年6月にはREBEL FCのフェザー級GP参戦し、芦田崇宏、元WEC世界バンタム級王者ミゲール・トーレスを一本で下し王者に輝く。

17年5月のKSWのフェザー級タイトルマッチでマルチン・ロゼクに判定勝利し王者となった。しかし、その12月の大会のアルトゥル・ソウィスキ戦では体重超過によりベルトを剥奪されてしまうも試合はリアネイキッドチョークで一本勝ちを収め、18年6月のKSW 44でマリアン・ジュコフスキに腕十字を極めタップを奪った。久々の日本での試合となった19年9月のRoad to ONEでは1Rに西浦“ウィッキー”聡生からダースチョークによる一本勝ちを収める。

RIZIN初参戦となった20年大晦日のRIZIN.26ではカイル・アグォンにフロントチョーク、21年3月のRIZIN.27では同じく寝技を得意とする摩嶋一整相手に三角絞め、21年6月のRIZIN.28東京ドーム大会では朝倉未来に三角締め、22年2月のRIZIN TRIGGER 2ndでは元UFCファイターの佐々木憂流迦にリアネイキッドチョーク、22年5月のRIZIN LANDMARK vol.3でも萩原京平リアネイキッドチョークで一本勝ちし、RIZIN5連勝、全て一本勝ちという驚異の戦績を収めた。

そして22年10月のRIZIN.39で念願のフェザー級タイトルマッチに挑み、牛久絢太郎に宣言通り三角絞めで一本勝ちを収め、RIZIN6連勝にして第3代RIZINフェザー級王者に輝いた。

強敵パトリシオ・ピットブルからタップを奪い、RIZIN王者の強さを証明したい。

■RIZIN戦績

・2020.12.31 Yogibo presents RIZIN.26

WIN vs カイル・アグォン 1R 4分22秒 S(テクニカルサブミッション:フロントチョーク)

・2021.03.21 Yogibo presents RIZIN.27

WIN vs 摩嶋一整 2R 3分02秒 S(タップアウト:三角絞め)

・2021.06.13 Yogibo presents RIZIN.28

WIN vs 朝倉未来 2R 1分51秒 S(テクニカルサブミッション:三角絞め)

・2022.02.23 SPASHAN HPS presents RIZIN TRIGGER 2nd

WIN vs 佐々木憂流迦 2R 3分22秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

・2022.05.05 +WEED presents RIZIN LANDMARK vol.3

WIN vs 萩原京平 1R 1分37秒 SUB(タップアウト:リアネイキッドチョーク)

・2022.10.23 湘南美容クリニック presents RIZIN.39

WIN vs 牛久絢太郎 2R 1分29秒 SUB(タップアウト:三角絞め)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

関連キーワード その他