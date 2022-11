ホベルト・サトシ・ソウザ(C)RIZIN FF

大みそかに開催される格闘技『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。

第1回は、アメリカの団体『Bellator(ベラトール)』との全面対抗戦に出場する、RIZINライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ。大みそかはBellator元フェザー級王者のAJ・マッキーと対戦する。

■ホベルト・サトシ・ソウザ 基本データ

名前:ホベルト・サトシ・ソウザ

出身地:ブラジル サンパウロ

生年月日:1989年9月19日

身長:180cm

リーチ:185cm(72inc)

体重:71.0kg

所属:ボンサイ柔術

Twitter:@ToshiJJ

■プロフィール

柔術界の至宝。13年からMMAに挑戦し、同年10月に北京で行われたREAL Fight Championshipでデビューすると、リアネイキッドチョークで一本勝ちを収め、その後4連勝を飾る。16年6月にはREAL Fight Championshipスーパーライト級王座決定トーナメントを制してチャンピオンに輝く。18年から桜庭和志が立ち上げたグラップリングイベントQUINTETにも参戦。18年10月のラスベガスで行われたQUINTET.3でTeam SAKURABAの一員に選出され、兄のマルコス・ヨシオ・ソウザと一緒に出場した。ブラジリアン柔術世界選手権2006、2009、2010を制した実績が物語る通り、その圧倒的かつ芸術的な極めの強さは瞠目に値する。

19年4月にRIZIN初参戦を果たすとベテラン北岡悟と対戦し、お互いに得意の寝技の攻防も見せたが、2R終盤にフックをヒットさせ倒れたところにパウンドを落としTKO勝利すると、続く7月大会ではUFCにも参戦したことがある廣田瑞人をマットに沈め、2大会連続TKO勝利を挙げる。同年10月に行われたライト級GP1回戦に参戦するとジョニー・ケース相手に初黒星を喫しGP敗退となった。復帰戦となった20年の8月大会では矢地祐介をグラウンドコントロールからのパウンドでマットに沈めると、21年3月の名古屋大会では徳留一樹から芸術的な三角絞めでタップを奪い完全復活を果たした。

6月の東京ドーム大会では予てより望んでいたトフィック・ムサエフとの対戦、そして念願のタイトルマッチが実現。1R早々にタックルを仕掛けると得意の三角絞めでGP覇者ムサエフからタップを奪い、初代RIZINライト級王者に輝いた。21年大晦日に矢地祐介相手に初防衛戦に臨むと一本勝ちを収め、再び矢地を返り討ちにする。22年4月には唯一黒星をつけられたジョニー・ケースとタイトルを賭けて再戦が決定し、圧倒的な強さでケースを下し、ベルトを防衛すると共にリベンジを果たした。

約8ヵ月ぶりとなる今大会でAJ・マッキーを絞め落し、ボンサイ柔術の強さを世界に証明する。

■RIZIN戦績

・2019.4.21 RIZIN.15

WIN vs 北岡悟 2R 3:56 TKO(グラウンドパンチ)

・2019.7.28 RIZIN.17

WIN vs 廣田瑞人 1R 3分05秒 TKO(グラウンドパンチ)

・2019.10.12 RIZIN.19

LOSE vs ジョニー・ケース 1R 1分15秒 TO(スタンドパンチ)

・2020.02.22 RIZIN.21

WIN vs チーム中井 柔術エキシビジョン イリミネーションマッチ 試合時間:8分04秒

・2020.08.09 RIZIN.22 - STARTING OVER -

WIN vs 矢地祐介 1R 1分52秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)

・2021.03.21 Yogibo presents RIZIN.27

WIN vs 徳留一樹 1R 1分44秒 S(タップアウト:三角絞め)

・2021.06.13 Yogibo presents RIZIN.28

WIN vs トフィック・ムサエフ 1R 1分12秒 S(タップアウト:三角絞め)

・2021.12.31 Yogibo presents RIZIN.33

WIN vs 矢地祐介 2R 3分30秒 SUB(タップアウト:腕ひしぎ三角固め)

・2022.04.17 湘南美容クリニック presents RIZIN.35

WIN vs ジョニー・ケース 1R 3分32秒 SUB(タップアウト:アームバー)

◆『湘南美容クリニック presents RIZIN.40』対戦カード

【RIZIN VS Bellator全面対抗戦】

ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー

クレベル・コイケ VS パトリシオ・ピットブル

キム・スーチョル VS フアン・アーチュレッタ

扇久保博正 VS 堀口恭司

武田光司 VS ガジ・ラバダノブ

【女子スーパーアトム級トーナメント決勝】

伊澤星花 VS パク・シウ

【ワンマッチ】

スダリオ剛 VS ジュニア・タファ

井上直樹 VS 瀧澤謙太

元谷友貴 VS ホジェリオ・ボントリン

ルイス・グスタボ VS ジョニー・ケース

所英男 VS ジョン・ドッドソン

“ブラックパンサー”ベイノア VS 宇佐美正パトリック

◆ABEMA PPVなど動画配信サービスで生中継

