本文へ移動

Ｗ杯、イランがウェールズ破る　カタールはセネガルと対戦

2022年11月25日 21時58分 (11月25日 22時08分更新)
　ウェールズ―イラン　試合終了間際、先制ゴールに大喜びするイランの選手ら＝アルラヤン（共同）

　ウェールズ―イラン　試合終了間際、先制ゴールに大喜びするイランの選手ら＝アルラヤン（共同）

　サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）第６日（２５日・アルラヤンほか）１次リーグ第２戦でＢ組はイランがウェールズを２―０で破って今大会初勝利を挙げ、勝ち点３を得た。後半ロスタイムにチェシュミが先制し、直後にレザイアンが加点した。ウェールズは勝ち点１のまま。
　Ａ組はともに黒星発進となった開催国カタールとセネガルが対戦。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧