Adoが『ROCKIN’ON JAPAN』表紙・巻頭に初登場 2万字インタビューで語る
2022年11月25日 18時24分 (11月25日 19時06分更新)
歌い手のAdoが、30日発売の音楽誌『ROCKIN’ON JAPAN』1月号（ロッキング・オン）の表紙と巻頭特集に初登場する。表紙カットと誌面ラインナップが明らかになった。
革命の歌い手は、いかにして「Ado」になったのか。その半生を2万字インタビューで語る。ORIHARA氏による描き下ろしの表紙・特製ポスター付録も必見となる。
また、米津玄師は、シングル「KICK BACK」やTVアニメ『チェンソーマン』、ツアー『米津玄師 2022 TOUR／変身』について語った1時間半におよぶロングインタビューをほぼ全文掲載。ツアー最終日のレポートとシングル「KICK BACK」全曲のレビューもあわせて全30ページで届ける。
さらに、ロングインタビューには宮本浩次、SUPER BEAVER、LiSA、MAN WITH A MISSION、THE ORAL CIGARETTES、菅田将暉、くるり、syrup16g、リュックと添い寝ごはんが登場。そしてBE:FIRSTの7ヶ月連続ソロインタビューvol.3では、MANATOが「僕はずっとBE:FIRSTだった。その理由」を語る。
あいみょんのライブレポートやELLEGARDEN、RADWIMPSのレビュー、BiSHカウントダウン連載インタビュー第10回も掲載。このほか、キタニタツヤ、なとりなど充実のラインナップとなる。
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