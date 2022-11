23日に行われたサッカーW杯カタール大会の日本―ドイツを現地観戦した日本サポーターが、2週間の休暇を認めた会社に感謝の気持ちをつづったメッセージを大会公式ツイッターが紹介。サポーターの勤務先が25日、粋なツイートをしたことが話題になり「最高にして最強の広告」「これは出張扱いで手当てがつくレベル」などの声が上がっている。

サポーターはスタンドで日の丸とともに「Dear My BOSS Thank you For MY 2WEEK OFF!」と2週間の休暇に感謝する手書きのボードを掲げた。午後10時のキックオフ直後、大会公式ツイッターが写真とともにツイートすると、13万を超える「いいね!」が寄せられた。

このツイートに反応したNTT東日本の公式アカウントが「Please enjoy your vacation and the World Cup! From your boss(休暇とW杯を楽しんで。上司より)」とツイートした。

会社のツイートには午後6時現在1万7000の「いいね!」がつき、コメント欄には「休暇にもかかわらず所属企業のイメージUPに貢献してしまった」「宣伝効果抜群すぎる」「これは何千万円かける広告よりいい広告になってる」「休暇中に会社に貢献するナイスな社員に、しっかり反応するナイスな会社」「まさかのNTTだったのか…」「粋だねぇ~」などの感想が飛びかった。