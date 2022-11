TOMORROW X TOGETHERのワールドツアー日本公演をテレビ初放送

韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのワールドツアーの一環として9月に開催した初の日本公演『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT:LOVE SICK> IN JAPAN』が、27日(後5:30~8:00)にCS放送TBSチャンネル1でテレビ初放送される。

日本のファンとの待望の対面コンサートは、メンバーいわく「映画のストーリーのように少年たちの成長をみせる」もの。番組では、9月8日の千葉・幕張イベントホール公演の模様が放送される。

日本デビュー曲「9と4分の3番線で君を待つ(Run Away)[Japanese Ver.]」をはじめ、本ツアーのために用意された「君じゃない誰かの愛し方(Ring)」、YEONJUN(ヨンジュン)とHUENINGKAI(ヒュニンカイ)のユニット曲「Lonely Boy」など、今の彼らにしか表現できないパフォーマンスで魅了。さらにパフォーマンスの合間に披露する日本語での愛らしいトークも必見だ。

TBSチャンネル1では同日、「TOMORROW X TOGETHERと永遠(とわ)に~ファンとの3年間~」と題し、日本デビューを飾った2020年から2022年までの3年間のライブを一挙放送する。

2020年の無観客ライブ『TOMORROW X TOGETHER SPECIAL LIVE: DRAMA』、2021年の日本のファンに向けたスペシャル・オンラインライブ『TOMORROW X TOGETHER FANLIVE SHINE X TOGETHER JAPAN EDITION』、そして、今回の『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : LOVE SICK> IN JAPAN』を3本連続で届ける。

■TOMORROW X TOGETHERと永遠(とわ)に~ファンとの3年間~

放送チャンネル:CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

▼『TOMORROW X TOGETHER SPECIAL LIVE: DRAMA』

放送日時:11月27日(日)午後2時~3時20分

収録日:2020年9月6日(日)韓国・ソウル

▼『TOMORROW X TOGETHER FANLIVE SHINE X TOGETHER JAPAN EDITION』

放送日時:11月27日(日)午後3時20分~5時30分

収録:2021年3月7日(日)韓国・ソウル

▼『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : LOVE SICK> IN JAPAN』

11月27日(日)午後5時30分~8時【テレビ初独占放送】

収録:2022年9月8日(木)千葉・幕張イベントホール

関連キーワード 音楽