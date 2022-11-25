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元稲沢市議、２審も無期　中国、覚醒剤密輸事件で判決

2022年11月25日 12時35分 (11月25日 12時39分更新)
　【北京＝白山泉】中国から日本に覚醒剤を密輸しようとした罪に問われ、１審で無期懲役の判決を受けた愛知県稲沢市の元市議、桜木琢磨被告（７９）の２審の公判が２５日に開かれ、広東省高級人民法院（高裁）は被告側の控訴を棄却し、１審の判決を維持した。中国は２審制のため、無期懲役が確定した。

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