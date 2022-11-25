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２５日未明から、沖縄県・尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船４隻が相次いで侵入した。第１１管区海上保安...
11月25日
古川飛行士の研究で不正か ＪＡＸＡ、処分検討
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の古川聡飛行士（５８）が総括責任者を務める国際宇宙ステーション（ＩＳ...
アドベンチャーワールド営業再開 鳥インフル発生で休園、和歌山
高病原性鳥インフルエンザが発生し、１１日から休園していた和歌山県白浜町のレジャー施設「アドベンチャー...
医師の男、小型カメラでも盗撮か 健診の生徒ら数十人被害
学校の健康診断中に携帯電話などで女子生徒１４人の裸を盗撮したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造...
中国のコロナ感染者、３万人突破 最多更新、拡大止まらず
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五輪談合疑い、電通など家宅捜索 独禁法違反、組織委担当幹部宅も
東京五輪・パラリンピックのテスト大会を巡る談合疑惑で、東京地検特捜部と公正取引委員会は２５日、独禁法...