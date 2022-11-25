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＜ウオッチひだ＞ 世界遺産、村民自ら守る 合掌造り集落の白川村
世界文化遺産の合掌造り集落がある白川村で、合掌造り家屋の茅葺（かやぶ）き屋根を葺き替える担い手が不足...
11月25日
高山の料亭「洲さき」３棟が国の重要文化財に 文化庁から指定書届く
国重要文化財（重文）の老舗料亭「洲（す）さき」（高山市神明町）が二十二日、文化庁の重文指定書を田中明...
東濃から２校受賞 ＦＢＣ県中央審査、中津川・下野小、恵那・恵那東中
学校花壇の出来栄えを競う「フラワー・ブラボー・コンクール（ＦＢＣ）」（県、中日新聞社など主催）の県中...
＜わがまち遺産＞ （９４）乙女滝（関市）
関市下之保の轡野（くつわの）地区。津保川の支流、轡野川の源流部に入ると、大きな岩を伝ってしなやかに流...
「安全と集客増を」 郡上・高鷲のスキー場で祈願祭、１２月開場
郡上市高鷲町のスキー場「高鷲スノーパーク」と「鷲ケ岳スキー場」で二十四日、営業開始に向けた安全祈願祭...
「宮川の棚田保全に」 ＪＡ岐阜信連が飛騨市に寄付
県信用農業協同組合連合会（ＪＡ岐阜信連）は二十四日、企業版ふるさと納税を活用して、飛騨市に二十万円を...