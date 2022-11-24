2022年のセ・パのベストナインが24日、発表された。

【セ・リーグ】

投手＝青柳晃洋（阪神）初

捕手＝中村悠平（ヤクルト）3回目

一塁手＝オスナ（ヤクルト）初

二塁手＝牧秀悟（DeNA）初

三塁手＝村上宗隆（ヤクルト）2回目

遊撃手＝中野拓夢（阪神）初

外野手＝近本光司（阪神）2回目

佐野恵太（DeNA）2回目

岡林勇希（中日）初

【パ・リーグ】

投手＝山本由伸（オリックス）2回目

捕手＝甲斐拓也（ソフトバンク）3回目

一塁手＝山川穂高（西武）3回目

二塁手＝浅村栄斗（楽天）6回目

三塁手＝宗佑磨（オリックス）2回目

遊撃手＝今宮健太（ソフトバンク）3回目

外野手＝松本剛（日本ハム）初

柳田悠岐（ソフトバンク）7回目

島内宏明（楽天）初

指名打者＝吉田正尚（オリックス）初