中日・岡林勇希や阪神・青柳晃洋らがベストナイン初受賞
2022年11月24日 17時00分
2022年のセ・パのベストナインが24日、発表された。
【セ・リーグ】
投手＝青柳晃洋（阪神）初
捕手＝中村悠平（ヤクルト）3回目
一塁手＝オスナ（ヤクルト）初
二塁手＝牧秀悟（DeNA）初
三塁手＝村上宗隆（ヤクルト）2回目
遊撃手＝中野拓夢（阪神）初
外野手＝近本光司（阪神）2回目
佐野恵太（DeNA）2回目
岡林勇希（中日）初
捕手＝中村悠平（ヤクルト）3回目
一塁手＝オスナ（ヤクルト）初
二塁手＝牧秀悟（DeNA）初
三塁手＝村上宗隆（ヤクルト）2回目
遊撃手＝中野拓夢（阪神）初
外野手＝近本光司（阪神）2回目
佐野恵太（DeNA）2回目
岡林勇希（中日）初
【パ・リーグ】
投手＝山本由伸（オリックス）2回目
捕手＝甲斐拓也（ソフトバンク）3回目
一塁手＝山川穂高（西武）3回目
二塁手＝浅村栄斗（楽天）6回目
三塁手＝宗佑磨（オリックス）2回目
遊撃手＝今宮健太（ソフトバンク）3回目
外野手＝松本剛（日本ハム）初
柳田悠岐（ソフトバンク）7回目
島内宏明（楽天）初
指名打者＝吉田正尚（オリックス）初
捕手＝甲斐拓也（ソフトバンク）3回目
一塁手＝山川穂高（西武）3回目
二塁手＝浅村栄斗（楽天）6回目
三塁手＝宗佑磨（オリックス）2回目
遊撃手＝今宮健太（ソフトバンク）3回目
外野手＝松本剛（日本ハム）初
柳田悠岐（ソフトバンク）7回目
島内宏明（楽天）初
指名打者＝吉田正尚（オリックス）初
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