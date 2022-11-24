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中日・岡林勇希や阪神・青柳晃洋らがベストナイン初受賞

2022年11月24日 17時00分

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中日・岡林

中日・岡林

　2022年のセ・パのベストナインが24日、発表された。
　【セ・リーグ】
　投手＝青柳晃洋（阪神）初
　捕手＝中村悠平（ヤクルト）3回目
　一塁手＝オスナ（ヤクルト）初
　二塁手＝牧秀悟（DeNA）初
　三塁手＝村上宗隆（ヤクルト）2回目
　遊撃手＝中野拓夢（阪神）初
　外野手＝近本光司（阪神）2回目
　　　　　佐野恵太（DeNA）2回目
　　　　　岡林勇希（中日）初
　【パ・リーグ】
　投手＝山本由伸（オリックス）2回目
　捕手＝甲斐拓也（ソフトバンク）3回目
　一塁手＝山川穂高（西武）3回目
　二塁手＝浅村栄斗（楽天）6回目
　三塁手＝宗佑磨（オリックス）2回目
　遊撃手＝今宮健太（ソフトバンク）3回目
　外野手＝松本剛（日本ハム）初
　　　　　柳田悠岐（ソフトバンク）7回目
　　　　　島内宏明（楽天）初
　指名打者＝吉田正尚（オリックス）初

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