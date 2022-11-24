【ジャパンＣ】枠順決定、シャフリヤールは7枠15番、ダノンベルーガは7枠14番、デアリングタクトは4枠8番
2022年11月24日 14時13分
「第42回ジャパンC」（G1・27日・東京・芝2400メートル）の出走馬と枠順が24日、決まった。今年3月のドバイシーマクラシックを制した昨年のダービー馬シャフリヤールは7枠15番、前走の天皇賞・秋3着から挑む3歳馬ダノンベルーガは7枠14番、2020年の牝馬三冠デアリングタクトは4枠8番だった。詳細は以下の通り。（）内は騎手
1枠1番 シムカミル（ブノワ）
1枠2番 オネスト（ルメール）
2枠3番 ヴェルトライゼンデ（レーン）
2枠4番 トラストケンシン（丸田）
3枠5番 グランドグローリー（ギュイヨン）
3枠6番 ヴェラアズール（ムーア）
4枠7番 テュネス（ムルザバエフ）
4枠8番 デアリングタクト（マーカンド）
5枠9番 ユニコーンライオン（国分優）
5枠10番 ハーツイストワール（武豊）
6枠11番 カラテ（菅原明）
6枠12番 シャドウディーヴァ（松山）
7枠13番 テーオーロイヤル（菱田）
7枠14番 ダノンベルーガ（川田）
7枠15番 シャフリヤール（Ｃデムーロ）
8枠16番 リッジマン（石川）
8枠17番 ユーバーレーベン（Ｍデムーロ）
8枠18番 ボッケリーニ（浜中）
1枠2番 オネスト（ルメール）
2枠3番 ヴェルトライゼンデ（レーン）
2枠4番 トラストケンシン（丸田）
3枠5番 グランドグローリー（ギュイヨン）
3枠6番 ヴェラアズール（ムーア）
4枠7番 テュネス（ムルザバエフ）
4枠8番 デアリングタクト（マーカンド）
5枠9番 ユニコーンライオン（国分優）
5枠10番 ハーツイストワール（武豊）
6枠11番 カラテ（菅原明）
6枠12番 シャドウディーヴァ（松山）
7枠13番 テーオーロイヤル（菱田）
7枠14番 ダノンベルーガ（川田）
7枠15番 シャフリヤール（Ｃデムーロ）
8枠16番 リッジマン（石川）
8枠17番 ユーバーレーベン（Ｍデムーロ）
8枠18番 ボッケリーニ（浜中）
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