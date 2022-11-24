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【ジャパンＣ】枠順決定、シャフリヤールは7枠15番、ダノンベルーガは7枠14番、デアリングタクトは4枠8番

2022年11月24日 14時13分

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シャフリヤールとＣ・デムーロ

シャフリヤールとＣ・デムーロ

　「第42回ジャパンC」（G1・27日・東京・芝2400メートル）の出走馬と枠順が24日、決まった。今年3月のドバイシーマクラシックを制した昨年のダービー馬シャフリヤールは7枠15番、前走の天皇賞・秋3着から挑む3歳馬ダノンベルーガは7枠14番、2020年の牝馬三冠デアリングタクトは4枠8番だった。詳細は以下の通り。（）内は騎手
1枠1番　シムカミル（ブノワ）
1枠2番　オネスト（ルメール）　
2枠3番　ヴェルトライゼンデ（レーン）
2枠4番　トラストケンシン（丸田）
3枠5番　グランドグローリー（ギュイヨン）
3枠6番　ヴェラアズール（ムーア）
4枠7番　テュネス（ムルザバエフ）
4枠8番　デアリングタクト（マーカンド）
5枠9番　ユニコーンライオン（国分優）
5枠10番　ハーツイストワール（武豊）
6枠11番　カラテ（菅原明）
6枠12番　シャドウディーヴァ（松山）
7枠13番　テーオーロイヤル（菱田）
7枠14番　ダノンベルーガ（川田）
7枠15番　シャフリヤール（Ｃデムーロ）
8枠16番　リッジマン（石川）
8枠17番　ユーバーレーベン（Ｍデムーロ）
8枠18番　ボッケリーニ（浜中）

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