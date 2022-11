松岡修造

元男子プロテニス選手の松岡修造(55)が24日、テレビ朝日系情報ワイドショー番組「大下容子のワイド!スクランブル」にW杯が開催されるカタールのドーハから中継で出演。いつもの威勢ある声と姿がネット上で話題となった。

午前5時。カメラに行き良い良く駆け寄り、空を見上げて、大きな声で「おめでとう」と大金星を祝福。「このスタジアムで思いを共有できた瞬間」だと、後ろのハリファインターナショナルスタジアムを振り返って興奮しながら話した。日本サッカー界の父、デットマール・クラマーさんを紹介したり「大和魂で2得点を挙げた」などとも熱弁を振るった。

後半にも松岡は登場。16日に松岡がインタビューしたW杯初の女性審判員・山下良美さん(36)が現地で活躍した映像が流され、松岡は「力をもらったような気がします」とエール。その後も今大会のテーマ「now is all」を紹介し、「コスタリカ戦に向けてニッポンも、NOW IS ALL すべてです」と左手のコブシを握り締め、力強く語った。

ネット上では「朝5時前にも関わらずハイテンション」「現地朝の5時とは思えないテンションめちゃ笑える」「松岡修造さんのいつも通りのテンションにカタールW杯が追いついたようだな」と彼のキャラクターを好意的に受け止めて見守る声も。

また「松岡修造カタールに行かない方がいいんじゃない? もっと暑くなるよ」「最近天気安定しないなと思ったら 松岡修造さんドーハ行ってるのか」「カタール、松岡修造がいるから晴天だな」と彼の熱血と天候を掛けてネタにした投稿も複数あった。