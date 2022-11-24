◇24日 明治神宮野球大会高校の部決勝 大阪桐蔭6―5広陵（神宮）

大阪桐蔭が広陵（広島）を破り、高校の部では大会初の連覇を達成した。今大会の優勝校の地区に与えられる来春センバツの神宮大会枠は近畿地区に与えられる。

来春センバツは記念大会のため一般選考と神宮大会枠の合計は33枠。選考委員会は来年1月27日に開催される。21世紀枠3校を除いた出場校予想は次の通り。◎は当確、○は有力、△は微妙。地区の下のかっこ内の数字は枠数。

【北海道】（1）

◎クラーク

△北海

【東北】（3）

◎仙台育英（宮城）

◎東北（宮城）

○能代松陽（秋田）

△聖光学院（福島）

【関東・東京】（7）

◎山梨学院

◎専大松戸（千葉）

○慶応（神奈川）

○健大高崎（群馬）

△作新学院（栃木）

△横浜（神奈川）

△昌平（埼玉）

△山村学園（埼玉）

◎東海大菅生（東京）

△二松学舎大付（東京）

【東海】（3）

◎東邦（愛知）

◎常葉大菊川（静岡）

○大垣日大（岐阜）

△加藤学園（静岡）

【北信越】（2）

◎北陸（福井）

◎敦賀気比（福井）

△松商学園（長野）

△福井商

【近畿】（7）

◎大阪桐蔭

◎報徳学園（兵庫）

◎龍谷大平安（京都）

◎智弁和歌山

○彦根総合（滋賀）

○履正社（大阪）

△高田商（奈良）

△社（兵庫）

【中国・四国】（6）

◎広陵（広島）

○光（山口）

△鳥取城北

△高川学園（山口）

◎英明（香川）

◎高松商（香川）

○高知

△鳴門（徳島）

【九州】（4）

◎沖縄尚学

◎長崎日大

○海星（長崎）

○大分商

△明豊（大分）