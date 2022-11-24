フジテレビ系音楽特番『2022 FNS歌謡祭』が、12月7日（後6：30～11：28）、14日（後6：30～11：03）に2週連続で計9時間半超にわたって生放送されることが決定。先日発表された出演アーティスト第1弾に続き、第2弾が発表された。

今年10月に全世界メジャーデビューを果たしたTravis Japanが初出演し、デビュー曲「JUST DANCE！」を披露する。また、韓国発のボーイズグループ・Stray Kidsが初出演する。中川大志は、自身が主演を務める舞台・音楽劇『歌妖曲～中川大志之丞変化～』の桜木輝彦として出演し、主題歌「彼方の景色」を披露する。

第1夜には、KOH＋の出演も決定。大ヒット公開中の映画『沈黙のパレード』の主題歌「ヒトツボシ」と、2008年に公開された映画『容疑者Xの献身』の主題歌「最愛」を披露。福山雅治は第2夜にも出演し、代表曲「虹」と新曲「妖」を披露する。柴咲コウは第1夜にソロでも出演し、16年ぶりの続編が劇場版として公開される『Dr.コトー診療所』シリーズの主題歌で中島みゆきの「銀の龍の背に乗って」をカバーする。

さらに13人組グループ・SEVENTEENは、日本オリジナル曲「DREAM」をスペシャルパフォーマンス。高畑充希は椎名林檎が書き下ろした主演舞台『宝飾時計』のテーマ曲「青春の続き」を、木梨憲武は7年ぶりに飛天でパフォーマンスする。第2夜には、King Gnu、堂本剛、中山美穂らの出演も決定した。

コラボ企画では、なにわ男子が朝の情報番組『めざましテレビ』のテーマソング「サチアレ」を、楽曲提供したゆずと初のコラボパフォーマンス。藤井フミヤは中島健人、菊池風磨と「TRUE LOVE」を、水樹奈々はNEWSと「絶対的幸福論」を、倖田來未は増田貴久と「愛のうた」を、ジェジュンと宮野真守は高橋真梨子（高＝はしごだか）の名曲「for you…」を披露する。さらに、THE ALFEEはダチョウ倶楽部、土田晃之の3人と「星空のディスタンス」をパフォーマンスする。

■『2022FNS歌謡祭』出演者

▼司会

相葉雅紀、永島優美（フジテレビアナウンサー）

▼第1夜（12月7日）出演アーティスト（※は◆追加アーティスト）

蒼井翔太

生田絵梨花

◆AK-69

Official髭男dism

ガチャピン・ムック

KAT-TUN

◆木梨憲武

KinKi Kids

King & Prince

工藤静香

劇団四季『美女と野獣』

倖田來未

◆KOH＋

THE ALFEE

JO１

ジェジュン

GENERATIONS

◆柴咲コウ

SUPER BEAVER

Snow Man

Sexy Zone

◆SEVENTEEN

◆高畑充希

◆ダチョウ倶楽部

田中誠人

DA PUMP

ちいかわ・ハチワレ

◆土田晃之

DISH//

刀剣男士 team江

◆なにわ男子

NiziU

◆NEWS

乃木坂46

秦 基博

浜崎あゆみ

氷川きよし

◆THE BEAT GARDEN

藤井フミヤ

松下洸平

松平 健

三浦大知

水樹奈々

水谷 豊

Mrs. GREEN APPLE

満島ひかり

◆宮野真守

宮本笑里

milet

森高千里

薬師丸ひろ子

優里

◆ゆず

LA DIVA（森山良子、平原綾香、新妻聖子、サラ・オレイン）

LiSA

他

（五十音順）

▼第2夜 出演アーティスト（※◆は追加アーティスト）

aiko

生田絵梨花

＝LOVE

ウタ from ウタワールド

AKB48

A.B.C-Z

STU48

Official髭男dism

関ジャニ∞

◆清塚信也

◆King Gnu

Creepy Nuts

◆桜木輝彦（中川大志）

櫻坂46

ジャニーズWEST

◆Stray Kids

SixTONES

Da-iCE

◆堂本剛

徳永英明

◆Travis Japan

◆中山美穂

nobodyknows+

◆葉加瀬太郎

BiSH

広瀬香美

FANTASTICS

◆福山雅治

マカロニえんぴつ

満島真之介

宮本浩次

◆ムック

yama

山崎育三郎

◆Liella!

◆Little Glee Monster

緑黄色社会

他

（五十音順）

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