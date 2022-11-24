【サッカーW杯】日本、ドイツに劇的な逆転勝利 サウジアラビアに続きアジアが2日連続で大金星
2022年11月24日 00時02分 (11月24日 01時05分更新)
サッカーワールドカップ（W杯）カタール大会1次リーグE組の日本対ドイツ戦が23日、始まった。日本がドイツ相手に2-1と勝利し、勝ち点3を獲得した。
ドイツに前半1点を先制され、追う形となった後半30分、MFの堂安律がシュートを放ち、同点ゴール。さらに後半38分、FWの浅野拓磨が勝ち越しゴールを決め、逆転した。
22日には、サウジアラビアがアルゼンチンに勝利。アジアが強豪国を2日連続で破る大金星を挙げた。
■日本代表メンバー
GK：権田修一（清水）
GK：川島永嗣(ストラスブール)
GK：シュミット・ダニエル(シントトロイデン)
GK：川島永嗣(ストラスブール)
GK：シュミット・ダニエル(シントトロイデン)
DF：長友佑都(FC東京)
DF：吉田麻也(シャルケ)
DF：酒井宏樹(浦和)
DF：板倉滉(ボルシアMG)
DF：谷口彰悟(川崎F)
DF：山根視来(川崎F)
DF：冨安健洋(アーセナル)
DF：伊藤洋輝(シュツットガルト)
DF：吉田麻也(シャルケ)
DF：酒井宏樹(浦和)
DF：板倉滉(ボルシアMG)
DF：谷口彰悟(川崎F)
DF：山根視来(川崎F)
DF：冨安健洋(アーセナル)
DF：伊藤洋輝(シュツットガルト)
MF：遠藤航(シュツットガルト)
MF：伊東純也(スタッド・ランス)
MF：鎌田大地(フランクフルト)
MF：田中碧(デュッセルドルフ)
MF：久保建英(ソシエダ)
MF：柴崎岳(レガネス)
MF：南野拓実(モナコ)
MF：守田英正(スポルティング)
MF：相馬勇紀(名古屋)
MF：三笘薫(ブライトン)
MF：堂安律(フライブルク)
MF：伊東純也(スタッド・ランス)
MF：鎌田大地(フランクフルト)
MF：田中碧(デュッセルドルフ)
MF：久保建英(ソシエダ)
MF：柴崎岳(レガネス)
MF：南野拓実(モナコ)
MF：守田英正(スポルティング)
MF：相馬勇紀(名古屋)
MF：三笘薫(ブライトン)
MF：堂安律(フライブルク)
FW：前田大然(セルティック)
FW：浅野拓磨(ボーフム)
FW：上田綺世(セルクル・ブルージュ)
FW：町野修斗(湘南)
FW：浅野拓磨(ボーフム)
FW：上田綺世(セルクル・ブルージュ)
FW：町野修斗(湘南)
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